İstanbul Aydın Üniversite KPSS Şartı Olmadan Personel Alıyor!

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünde yayınlanan ilanda Doktor Öğretim Üyeleri alıyor 3 personel alınacağı duyuruldu. Başvuru şartları, Başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü​ tarafından yayımlanan ilan şu şekilde:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp Fakültesine ve Anadolu BİL Meslek Yüksekokuluna aşağıda belirtilen Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden

başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Fakültesi/Meslek Yüksekokulu Bölüm/ Program Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Nitelikler Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Göz Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak. Dâhili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Dr. Öğr. Üyes, 1 Doktorasını Halk Sağlığı Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) - Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Fizik Anabilim Dalında almış olmak, Bilgisayar Programcılığı alanında çalışmalar yapmış olmak

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