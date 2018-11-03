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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Akademik Personel Alacak

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi yayımladığı ilan ile Din Bilimleri Anabilim Dalı'na Prof. Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Akademik Personel Alacak

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi yayımladığı ilan ile Din Bilimleri Anabilim Dalı'na Prof. Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 19:03
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Akademik Personel Alacak

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi yayımladığı ilan ile Din Bilimleri Anabilim Dalı'na Prof. Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda '' Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne “2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.11.2018 19:16
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