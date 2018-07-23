Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Iğdır Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Iğdır Üniversitesi Akademik Personel alım ilanını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan dpb.gov.tr adresi üzerinden yayımladı.

banner396

Iğdır Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Iğdır Üniversitesi Akademik Personel alım ilanını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan dpb.gov.tr adresi üzerinden yayımladı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:10
Iğdır Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Iğdır Üniversitesi Akademik Personel alım ilanını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan dpb.gov.tr adresi üzerinden yayımladı.

Iğdır Üniversitesi tarafından alımı yapaılacak olan Akademik Personel ilanının detayları şöyle;

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr. sayfasından duyurulacaktır.

Unvan

Der.

Fakülte

Bölüm

Anabilim dalı

Açıklama

Prof.

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik

Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Süper iletkenlerde AC kayıpları konusunda

çalışmış olmak.

Dr.Öğr.Üyesi

3

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Gıda Bilimleri ve

Beslenme alanında doktora yapmış olmak.

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ığdır üniversitesiAkademik PersonelAkademik Personel Alım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harran Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak
Harran Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..
RTE Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapıyor
RTE Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim