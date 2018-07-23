Iğdır Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Iğdır Üniversitesi Akademik Personel alım ilanını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan dpb.gov.tr adresi üzerinden yayımladı.

Iğdır Üniversitesi tarafından alımı yapaılacak olan Akademik Personel ilanının detayları şöyle;

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr. sayfasından duyurulacaktır.

Unvan Der. Fakülte Bölüm Anabilim dalı Açıklama Prof. 1 Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Süper iletkenlerde AC kayıpları konusunda çalışmış olmak. Dr.Öğr.Üyesi 3 Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Gıda Bilimleri ve Beslenme alanında doktora yapmış olmak.

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