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Iğdır Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak

Iğdır Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımladığı ilan ile 19 Akademik personel alımı yapacağını duyurdu. 16 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Doçent ve 1 Profesör istihdam edecek olan Iğdır Üniversitesi'nin başvuru koşulları ve şartları haberimizin devamında yer almaktadır.

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Iğdır Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak

Iğdır Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımladığı ilan ile 19 Akademik personel alımı yapacağını duyurdu. 16 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Doçent ve 1 Profesör istihdam edecek olan Iğdır Üniversitesi'nin başvuru koşulları ve şartları haberimizin devamında yer almaktadır.

17 Temmuz 2018 Salı 09:50
Iğdır Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayılanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

UNVAN

D

FAKÜLTE/REKTÖRLÜK/MYO/YO

BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI

AÇIKLAMA

PROFESÖR

1

IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ

TOPRAK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSAT ANABİLİM DALI

Para politikası ve merkez bankacılığı konusunda

çalışmış olmak.

DOÇENT

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ABD

Spor psikolojisi, ölçme ve değerlendirme alanında

çalışmış olmak.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

1

IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

2

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

3

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

3

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖL.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Politik liderlik konusunda çalışmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

3

TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU

ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

ECZANE HİZMETLERİ PR.

Antikanser konusunda çalışmış olmak.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

3

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

3

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

2

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

FİZİKİ COĞRAFYA ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

2

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA BÖLÜMÜ

BİYOKİMYA ABD.

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖL

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

4

TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU

HUKUK BÖLÜMÜ

ADALET PR.

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

5

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ABD

Sosyoloji alanıyla ilgili çalışmış olmak.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

4

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DİN EĞİTİMİ ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

4

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DİN PSİKOLOJİ ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

5

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

İSLAM TARİHİ ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DİN SOSYOLOJİSİ ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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