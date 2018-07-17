Iğdır Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayılanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

UNVAN D FAKÜLTE/REKTÖRLÜK/MYO/YO BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI AÇIKLAMA PROFESÖR 1 IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ TOPRAK ANABİLİM DALI DOÇENT 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI Para politikası ve merkez bankacılığı konusunda çalışmış olmak. DOÇENT 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ABD Spor psikolojisi, ölçme ve değerlendirme alanında çalışmış olmak. DR.ÖĞR. ÜYESİ 1 IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI İlgili alanda doktora yapmış olmak DR.ÖĞR. ÜYESİ 2 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İlgili alanda doktora yapmış olmak DR.ÖĞR. ÜYESİ 3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ABD İlgili alanda doktora yapmış olmak DR.ÖĞR. ÜYESİ 3 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖL. ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI Politik liderlik konusunda çalışmış olmak DR.ÖĞR. ÜYESİ 3 TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ECZANE HİZMETLERİ PR. Antikanser konusunda çalışmış olmak. DR.ÖĞR. ÜYESİ 3 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ABD İlgili alanda doktora yapmış olmak DR.ÖĞR. ÜYESİ 3 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ABD İlgili alanda doktora yapmış olmak DR.ÖĞR. ÜYESİ 2 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ FİZİKİ COĞRAFYA ABD İlgili alanda doktora yapmış olmak DR.ÖĞR. ÜYESİ 2 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA ABD. İlgili alanda doktora yapmış olmak DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖL ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI İlgili alanda doktora yapmış olmak DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PR. İlgili alanda doktora yapmış olmak DR.ÖĞR. ÜYESİ 5 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ABD Sosyoloji alanıyla ilgili çalışmış olmak. DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN EĞİTİMİ ABD İlgili alanda doktora yapmış olmak DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN PSİKOLOJİ ABD İlgili alanda doktora yapmış olmak DR.ÖĞR. ÜYESİ 5 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ İSLAM TARİHİ ABD İlgili alanda doktora yapmış olmak DR.ÖĞR. ÜYESİ 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN SOSYOLOJİSİ ABD İlgili alanda doktora yapmış olmak

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