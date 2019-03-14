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Hakkari Üniversitesi Personel Alınıyor!

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda "Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Hakkari Üniversitesi Personel Alınıyor!

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda "Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

14 Mart 2019 Perşembe 20:07
Hakkari Üniversitesi Personel Alınıyor!

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda "Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya ve CD ile beraber ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2) Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 3) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Son Güncelleme: 14.03.2019 20:16
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