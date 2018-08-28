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Gebze Teknik Üniversitesi Naklen Atama ile Avukat Alımı Yapacak!..

Gebze Teknik Üniversitesi rektörlüğü tarafından devlet personel başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden Naklen Atama ile Avukat Alımı yapacağını duyurdu.

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Gebze Teknik Üniversitesi Naklen Atama ile Avukat Alımı Yapacak!..

Gebze Teknik Üniversitesi rektörlüğü tarafından devlet personel başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden Naklen Atama ile Avukat Alımı yapacağını duyurdu.

28 Ağustos 2018 Salı 15:27
Gebze Teknik Üniversitesi Naklen Atama ile Avukat Alımı Yapacak!..

Gebze Teknik Üniversitesi rektörlüğü tarafından devlet personel başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden Naklen Atama ile Avukat Alımı yapacağını duyurdu.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN NAKLEN ATAMA İLE AVUKAT ALIMI İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü Hukuk Müşavirliğinde görev yapmak üzere;

657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun   74.   maddesi   uyarınca,   Kamu   Kurum   ve  Kuruluşlardan NAKLEN ATAMA (TAYİN) ile "Avukat" alımı yapılacaktır.

Söz konusu kadroya başvurmak isteyen adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

KADRO UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

AVUKAT

7

1

Başvuru yeri : Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gebze\KOCAELİ

Bilgi için         : 0262 605 11 27

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Eylül 2018

İSTENİLEN BELGELER

  • Dilekçe
  • Özgeçmiş
  • Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
  • Avukatlık Ruhsatnamesi (Onaylı)
  • Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)
  • Hizmet Belgesi (Onaylı)
  • Tecrübe Belgesi (Onaylı)

ARANAN NİTELİKLER

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Avukat kadrosunda görev yapıyor olmak, Avukatlık alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak, Hakkında devam eden veya aleyhine sonuçlanmış herhangi bir adli ya da idari cezası bulunmamak.

Not 1: 657 sayılı kanunun 68 maddesinin B bendinde belirtilen atanma şartlarını taşıyor olmak.

Not 2: Eksik evrak ile başvuruda bulunanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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