Gebze Teknik Üniversitesi Naklen Atama ile Avukat Alımı Yapacak!..

Gebze Teknik Üniversitesi rektörlüğü tarafından devlet personel başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden Naklen Atama ile Avukat Alımı yapacağını duyurdu.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN NAKLEN ATAMA İLE AVUKAT ALIMI İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü Hukuk Müşavirliğinde görev yapmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74. maddesi uyarınca, Kamu Kurum ve Kuruluşlardan NAKLEN ATAMA (TAYİN) ile "Avukat" alımı yapılacaktır.

Söz konusu kadroya başvurmak isteyen adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

KADRO UNVANI KADRO DERECESİ KADRO ADEDİ AVUKAT 7 1

Başvuru yeri : Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gebze\KOCAELİ

Bilgi için : 0262 605 11 27

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Eylül 2018

İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe

Özgeçmiş

Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)

Avukatlık Ruhsatnamesi (Onaylı)

Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)

Hizmet Belgesi (Onaylı)

Tecrübe Belgesi (Onaylı)

ARANAN NİTELİKLER

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Avukat kadrosunda görev yapıyor olmak, Avukatlık alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak, Hakkında devam eden veya aleyhine sonuçlanmış herhangi bir adli ya da idari cezası bulunmamak.

Not 1: 657 sayılı kanunun 68 maddesinin B bendinde belirtilen atanma şartlarını taşıyor olmak.

Not 2: Eksik evrak ile başvuruda bulunanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA