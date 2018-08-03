Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!..

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar şöyle;
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım, doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlüğe, doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir.
Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
|
Birimi
|
Bölümü
|
Anabilim Dalı/Programı
|
Unvanı
|
Adedi
|
Açıklamalar
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
Tarih
|
Yeniçağ Tarihi
|
Profesör
|
1
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
Yeni Türk Edebiyatı
|
Profesör
|
1
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
Kamu Yönetimi
|
Siyaset ve Sosyal Bilimler
|
Profesör
|
1
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Genel Cerrahi
|
Profesör
|
1
|
Beden Eğtimi ve Spor Yüksekokulu
|
Spor Yöneticiliği
|
Spor Yönetim Bilimleri
|
Doçent
|
1
|
Eğitim Fakültesi
|
Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi
|
Matematik Eğitimi
|
Doçent
|
1
|
Eğitim Fakültesi
|
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
|
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
|
Doçent
|
1
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
Sanat Tarihi
|
Sanat Tarihi
|
Doçent
|
1
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
Fizik
|
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
|
Doçent
|
1
|
İlahiyat Fakültesi
|
Temel İslam Bilimleri
|
İslam Hukuku
|
Doçent
|
1
|
İlahiyat Fakültesi
|
Temel İslam Bilimleri
|
Hadis
|
Doçent
|
1
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
İşletme
|
Yönetim ve Organizasyon
|
Doçent
|
1
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
|
Makine Mühendisliği
|
Kontrüksiyon ve İmalat
|
Doçent
|
1
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
|
Gıda Mühendisliği
|
Gıda Teknolojisi
|
Doçent
|
1
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|
Doçent
|
1
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Adli Tıp
|
Doçent
|
1
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
İç Hastalıkları
|
Doçent
|
1
|
Gastroenteroloji yandal uzmanı
olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Temel Tıp Bilimleri
|
Tıbbi Biyoloji
|
Doçent
|
1
|
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği
ve Otelcilik Yüksekokulu
|
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
|
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
|
Doçent
|
1
|
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
|
Beden Eğtimi Öğretmenliği
|
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Klinik Bilimler
|
Pedodonti
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Klinik Bilimler
|
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Eğitim Fakültesi
|
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
|
Fen Bilgisi Eğitimi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Fen Bilgisi Eğitiminde öz yeterlik kaynakları konusunda çalışmaları
olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Güzel Sanatlar Eğitimi
|
Müzik Eğitimi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Erbaa Meslek Yüksekokulu
|
Tasarım
|
Moda Tasarımı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Erbaa Sağlık Yüksekokulu
|
Hemşirelik
|
Hemşirelik
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
İlahiyat Fakültesi
|
Temel İslam Bilimleri
|
İslam Hukuku
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|
Mimarlık
|
Mimarlık Tarihi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Çocuk Cerrahisi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Göz Hastalıkları
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Ortopedi ve Travmatoloji
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Radyoloji
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Girişimsel Radyoloji deneyimi olmak.
|
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|
Dişçilik Hizmetleri
|
Ağız ve Diş Sağlığı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Diş Hekimliği Fakültesi veya Biyoloji lisans mezunu olmak ve Tıbbi Fizyoloji alanında doktora yapmış
olmak.
|
Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.