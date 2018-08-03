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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!..

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!..

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

03 Ağustos 2018 Cuma 07:19
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!..

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar şöyle;

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım, doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlüğe, doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Beden Eğtimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri

Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Doçent

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doçent

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Fakültesi

Makine Mühendisliği

Kontrüksiyon ve İmalat

Doçent

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Gastroenteroloji yandal uzmanı

olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği

ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Doçent

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğtimi Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fen Bilgisi Eğitiminde öz yeterlik kaynakları konusunda çalışmaları

olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Erbaa Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Moda Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Girişimsel Radyoloji deneyimi olmak.

Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dişçilik Hizmetleri

Ağız ve Diş Sağlığı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi veya Biyoloji lisans mezunu olmak ve Tıbbi Fizyoloji alanında doktora yapmış

olmak.

Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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GaziosmanpaşaTokat ÜniversitePersonel AlımıAkademik Personel Alımı
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