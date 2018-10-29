gaziantep üniversitesi akademik personel alacak

Gaziantep Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden verdiği ilanda 63 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, hangi bölüme kaç personel alımı yapılacağı ve diğer detayları haberimizin devamında değerli takipçilerimiz ve okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yayımlanan ilanda ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlan edilen Profesör kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 7 Adet Flash Bellek ile birlikte Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 5 Adet Flash Bellek ile birlikte Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Not: Doçentlik Eser incelemesinden geçerek Doçentlik unvanını almış ancak sözlü sınava girmemiş adayların; sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 5 Adet Flash Bellek ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına veya Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. (Not:Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.) Adayların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 25.ve 26. ile 7100 Sayılı Kanun İle değiştirilen 23. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Tüm adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Gaziantep Üniversitesi " ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ" nde belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Belirtilen kriterlere "https://www.gantep.edu.tr/mevzuat/icerik.php?ID=499" adresinden ulaşılabilir. BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI ADET AÇIKLAMA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER ENDODONTİ DOÇENT 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER AĞIZ ÇENE VE DİŞ HASTALIKLARI CERRAHİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER ENDODONTİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER PEDODONTİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL BİYOLOJİ DOÇENT 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇENT 1

GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ PSİKOLOJİK REHBERLİK VE DANIŞMANLIK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Ergenlerin çocukluk dönemi istismar yaşantıları alanında çalışmaları olmak GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ MATEMATİK EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Matematik öğretmen eğitimcileri alanında çalışmaları olmak GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Türkçe Eğitiminde medya okuryazarlığı alanında çalışmaları olmak GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA TEKSTİL VE TASARIMI MODA TEKSTİL VE TASARIMI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Kompakt iplikleri ve özelliklerinin tahminlemesi üzerine çalışma yapmış olmak GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM RESİM DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET DOÇENT 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT TARİHİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME SAYISAL YÖNTEMLER DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME MUHASEBE VE FİNANSMAN PROFESÖR 1 İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI DOÇENT 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FİZİK MÜHÜNEDİSLİĞİ GENEL FİZİK DOÇENT 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA DOÇENT 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI DOÇENT 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ DOÇENT 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ DOÇENT 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK TESİSLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ DOÇENT 1 NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış olmak NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÜROLOJİ DOÇENT 1 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI DOÇENT 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Neonatoloji alanında yan dal yapmış olmak TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI DOÇENT 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI DOÇENT 1 Nefroloji alanında yan dal yapmış olmak TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI DOÇENT 1 Gastroenteroloji alanında yan dal yapmış olmak TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI DOÇENT 1 Gastroenteroloji alanında yan dal yapmış olmak TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ DOÇENT 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Yoğun Bakım alanında yan dal yapmış olmak TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ PSİKİYATRİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYASYON ONKOLOJİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYODİAGNOSTİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1