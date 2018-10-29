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Gaziantep Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Gaziantep Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden verdiği ilanda 63 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, hangi bölüme kaç personel alımı yapılacağı ve diğer detayları haberimizin devamında değerli takipçilerimiz ve okurlarımızla paylaşıyoruz.

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Gaziantep Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Gaziantep Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden verdiği ilanda 63 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, hangi bölüme kaç personel alımı yapılacağı ve diğer detayları haberimizin devamında değerli takipçilerimiz ve okurlarımızla paylaşıyoruz.

29 Ekim 2018 Pazartesi 06:53
Gaziantep Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Gaziantep Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden verdiği ilanda 63 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, hangi bölüme kaç personel alımı yapılacağı ve diğer detayları haberimizin devamında değerli takipçilerimiz ve okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yayımlanan ilanda ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlan edilen Profesör kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 7 Adet Flash Bellek ile birlikte Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 5 Adet Flash Bellek ile birlikte Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Not: Doçentlik Eser incelemesinden geçerek Doçentlik unvanını almış ancak sözlü sınava girmemiş adayların; sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 5 Adet Flash Bellek ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına veya Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

(Not:Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.)

Adayların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 25.ve 26. ile 7100 Sayılı Kanun İle değiştirilen 23. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Tüm adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Gaziantep Üniversitesi "ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE  ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ"nde belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Belirtilen kriterlere "https://www.gantep.edu.tr/mevzuat/icerik.php?ID=499" adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

ENDODONTİ

DOÇENT

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

AĞIZ ÇENE VE DİŞ HASTALIKLARI CERRAHİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

ENDODONTİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PEDODONTİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

GENEL BİYOLOJİ

DOÇENT

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

DOÇENT

1

GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

PSİKOLOJİK REHBERLİK VE DANIŞMANLIK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Ergenlerin çocukluk dönemi istismar yaşantıları alanında çalışmaları olmak

GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

MATEMATİK EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Matematik öğretmen eğitimcileri alanında çalışmaları olmak

GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Türkçe Eğitiminde medya okuryazarlığı alanında çalışmaları olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

MODA TEKSTİL VE TASARIMI

MODA TEKSTİL VE TASARIMI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Kompakt iplikleri ve özelliklerinin

tahminlemesi üzerine çalışma yapmış olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ

UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET

DOÇENT

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSAT TARİHİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

SAYISAL YÖNTEMLER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

PROFESÖR

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

DOÇENT

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FİZİK MÜHÜNEDİSLİĞİ

GENEL FİZİK

DOÇENT

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA

DOÇENT

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

DOÇENT

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ

DOÇENT

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK TESİSLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

DOÇENT

1

NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

SINIF EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOÇENT

1

Neonatoloji alanında yan dal yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

Nefroloji alanında yan dal yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

Gastroenteroloji alanında yan dal yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

Gastroenteroloji alanında yan dal yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Yoğun Bakım alanında yan dal yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

PSİKİYATRİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYASYON ONKOLOJİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYODİAGNOSTİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYODİAGNOSTİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP DAMAR CERRAHİSİ

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

Çocuk İmmünolojisi ve Hastalıkları alanında yan dal yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

Gastroenteroloji alanında yan dal yapmış olmak. Kardiyak ölüm sonrası yapılan karaciğer donörleri alanında çalışma yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYODİAGNOSTİK

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOKİMYA

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOLOJİ

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOLOJİ

PROFESÖR

1

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI

TÜRK HALK OYUNLARI

TÜRK HALK OYUNLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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gaziantep üniversitesi akademik personel alacak
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