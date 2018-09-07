fırat üniversitesi çok sayıda sözleşmeli personel alacak

Fırat Üniversitesi Devlete Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan dpb.gov.tr adresi üzerinden yayımladığı ilanla 148 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır.

birinden mezun olmak, 3. Basamak Kamu Hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

mezun olmak, 3. Basamak Kamu Hastanelerinde en az 12 yıl çalışmış olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans

Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

Lisans mezunları için 2018 KPSS, önlisans mezunları için 2016 KPSS sınavına girmiş olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :

Başvurular; 21.09.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirmede lisans mezunları için 2018/KPSS-P3, önlisans mezunları için 2016/KPSS-P93 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanma başvurusu olmadığı veya ilgilinin aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyotlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanımızda kadro kodu 02 olan Hemşire kadrosuna başvuru olmaması veya anılan kadroda yedek kalmaması durumunda 01 kadro koduna başvuran adaylardan, kadro kodu 06 olan Anestezi Teknikerliğine başvuru olmaması veya anılan kadroda yedek kalmaması durumunda 05 kadro koduna başvuran adaylardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Formu (Ektedir) Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (ÖSYM Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır) Nüfus cüzdanı fotokopisi Fotoğraf (1 adet) Hizmet veya görev belgesi (Aranan Nitelikler bölümünde ilave nitelik belirlenen kadrolara başvuranlar için)

Not: İlanımız 07.09.2018 tarihli Posta Gazetesinde yayımlanmıştır.