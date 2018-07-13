Erzincan Üniversitesi 17 Akademik Personel Alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde 17 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Erzincan Üniversitesi Akademik Personel İlanında 2 Doktor Öğretim Üyesi 15 Doçent istihdam edilecek.

Erzincan Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan 17 Akademik Personel İlanının detayları şöyle;

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI (Daimi Statü) BAŞVURU BELGELERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI BAŞVURU BELGELERİ Başvuru Dilekçesi ve 4 Adet Fotoğraf (Personel Dairesi Başkalığı İnternet Sayfası Dilekçe Örnekleri Kısmından Temin Edilebilir) Not: Aşağıdaki belgelerden oluşan 4 (dört) takım dosya hazırlanarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurulması gerekmektedir. Özgeçmiş

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

Doçentlik Belgesi

Başlıca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Başvuru Dilekçesi ve 4 Adet Fotoğraf (Personel Dairesi Başkalığı İnternet Sayfası Dilekçe Örnekleri Kısmından Temin Edilebilir) Not: Aşağıdaki belgelerden oluşan 4 (dört) takım dosya hazırlanarak ilgili birime başvurulması gerekmektedir. Özgeçmiş

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

Başlıca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete ’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür .

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PROGRAM K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA ELEKTRONİK ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Yarı iletken yapılar konusunda çalışma yapmış olmak MEKANİK ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 4 Kompozit Malzemelerin tasarımı ve yorulması konusunda çalışmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA BOTANİK ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Bitki Sistematiği alanında doçentlik unvanı almış olmak, Türkiye Gypsophila L. (Çöven) Cinsi üzerine Sistematik Çalışmaları olmak. ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Singlet Oksijen Üretimi üzerine çalışmış olmak İLKÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Eskiçağ Tarihi alanında doçentlik unvanı almış olmak, Eskiçağ Tarihi üzerine doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Koroidal Kalınlık ve Göz İçi Basıncı Üzerine Çalışmış Olmak KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Preeklampsi ve Maternal Tiroid Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Prostatın Benign ve Malign Lezyonları Üzerine Çalışma Yapmış Olmak. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Otojen Tendon Grefti Kullanarak Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonsrüksiyonu Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 3 Alanında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Etkileşimli Sınıf Ortamları Konusunda Çalışmaları Olmak. MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi (Matematik Eğitimi) Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Türkçe Eğitimi Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak ve Değerler Psikolojisi ve Sorumluluk Eğitimi Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 3 Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak ve Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Spor Bilimleri Temel Alanında Doçent unvanı almış olmak ve çocuklarda sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk üzerine çalışmış olmak.

ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA DIŞ TİCARET PR. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 3 Jenerik Stratejilerin Firma Performansına Etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yayın Tarihi : 13.07.2018

Son Başvuru Tarihi : 27.07.2018

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