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Erzincan Üniversitesi 17 Akademik Personel Alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde 17 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Erzincan Üniversitesi Akademik Personel İlanında 2 Doktor Öğretim Üyesi 15 Doçent istihdam edilecek. Detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

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Erzincan Üniversitesi 17 Akademik Personel Alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde 17 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Erzincan Üniversitesi Akademik Personel İlanında 2 Doktor Öğretim Üyesi 15 Doçent istihdam edilecek. Detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:20
Erzincan Üniversitesi 17 Akademik Personel Alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde 17 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Erzincan Üniversitesi Akademik Personel İlanında 2 Doktor Öğretim Üyesi 15 Doçent istihdam edilecek. 

Erzincan Üniversitesi Akademik Personel Alımı 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan 17 Akademik Personel İlanının detayları şöyle;

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI (Daimi Statü) BAŞVURU BELGELERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru Dilekçesi ve 4 Adet Fotoğraf

(Personel Dairesi Başkalığı İnternet Sayfası Dilekçe Örnekleri Kısmından Temin Edilebilir)

Not: Aşağıdaki belgelerden oluşan 4 (dört) takım dosya hazırlanarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.

  • Özgeçmiş
  • Lisans Belgesi
  • Yüksek Lisans Belgesi
  • Doktora veya Uzmanlık Belgesi
  • Doçentlik Belgesi
  • Başlıca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlar
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Başvuru Dilekçesi ve 4 Adet Fotoğraf

(Personel Dairesi Başkalığı İnternet Sayfası Dilekçe Örnekleri Kısmından Temin Edilebilir)

Not: Aşağıdaki belgelerden oluşan 4 (dört) takım dosya hazırlanarak ilgili birime başvurulması gerekmektedir.

  • Özgeçmiş
  • Lisans Belgesi
  • Yüksek Lisans Belgesi
  • Doktora veya Uzmanlık Belgesi
  • Başlıca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlar
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete ’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

PROGRAM

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

ELEKTRONİK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Yarı iletken yapılar konusunda çalışma yapmış olmak

MEKANİK ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

4

Kompozit Malzemelerin tasarımı ve yorulması konusunda çalışmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

BOTANİK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Bitki Sistematiği alanında doçentlik unvanı almış olmak, Türkiye Gypsophila L. (Çöven) Cinsi üzerine Sistematik Çalışmaları olmak.

ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Singlet Oksijen Üretimi üzerine çalışmış olmak

İLKÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Eskiçağ Tarihi alanında doçentlik unvanı almış olmak, Eskiçağ Tarihi üzerine doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Koroidal Kalınlık ve Göz İçi Basıncı Üzerine Çalışmış Olmak

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Preeklampsi ve Maternal Tiroid Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Prostatın Benign ve Malign Lezyonları Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Otojen Tendon Grefti Kullanarak Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonsrüksiyonu Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

Alanında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Etkileşimli Sınıf Ortamları Konusunda Çalışmaları Olmak.

MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi (Matematik Eğitimi) Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Türkçe Eğitimi Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak ve Değerler Psikolojisi ve Sorumluluk Eğitimi Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak ve Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Spor Bilimleri Temel Alanında Doçent unvanı almış olmak ve çocuklarda sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk üzerine çalışmış olmak.

ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

DIŞ TİCARET PR.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

Jenerik Stratejilerin Firma Performansına Etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yayın Tarihi                    : 13.07.2018

Son Başvuru Tarihi       : 27.07.2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Erzincan Üniversitesi 17 Akademik Personel AlacakErzincan Üniversitesi Akademik Personel Alımı
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