Dumlupınar Üniversitesi 42 Personel Alacak!..

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu'nun resmi internet sitelerinde 42 Akadenik personel alımı yapacağını duyurdu.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Personel Alım ilanına başvuru şartları ve detayları şöyle;
T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır.
Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
|
BİRİMİ
|
BÖLÜM
|
ABD / ASD / PR
|
UNVANI
|
KADRO
DERECESİ
|
KADRO
ADEDİ
|
AÇIKLAMA
|
Eğitim
Fakültesi
|
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
|
Sosyal Bilgiler
Eğitimi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Yakınçağ tarihi, yerel tarih ve eğitim tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.
|
Güzel Sanatlar Fakültesi
|
Görsel İletişim Tasarımı
|
Grafik Tasarımı
|
1
|
1
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
İktisat
|
İktisat Tarihi
|
1
|
1
|
Finansal krizler ve finansal krizler tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
|
Simav Teknoloji Fakültesi
|
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
|
Elektronik
|
1
|
1
|
Biyomedikal ve alternatif enerji
alanında çalışmaları olmak.
|
Fen- Edebiyat Fakültesi
|
Fizik
|
Nükleer Fizik
|
1
|
1
|
Varyasyonel Monte Carlo Yöntemi ile nükleer madde üzerine çalışmalar yapmış olmak.
|
Matematik
|
Geometri
|
1
|
1
|
Finsler manifoldları üzerinde değme yapılar çalışmış olmak.
|
Türk Dili ve
Edebiyatı
|
Eski Türk
Edebiyatı
|
1
|
1
|
Mühendislik Fakültesi
|
Makine
Mühendisliği
|
Enerji
|
1
|
1
|
Rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi konularında çalışmaları olmak.
|
Konstrüksiyon ve İmalat
|
1
|
1
|
Proses planlama, parça modelleme ve makine elemanları konularında çalışmaları bulunmak.
|
Endüstri
Mühendisliği
|
Yöneylem
Araştırması
|
1
|
1
|
Çok ölçütlü karar verme ve çok amaçlı programlama konularında çalışmaları olmak.
|
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|
Seramik
Mühendisliği
|
1
|
1
|
Geleneksel seramiklerde plastiklik, kurutma ve sinterleme konularında çalışmaları bulunmak.
|
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
|
Elektrik Tesisleri
|
1
|
1
|
Enerji dağıtım hatlarında arıza bulma konusunda çalışmaları olmak.
|
Elektrik Makineleri
|
1
|
1
|
Güç kalitesi ve asenkron motor arızaları alanında çalışmaları olmak.
|
Eğitim
Fakültesi
|
Eğitim
Bilimleri
|
Eğitim Programları ve Öğretim
|
1
|
1
|
Eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretmen davranışları konusunda çalışmaları olmak.
|
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
|
Fen Bilgisi
Eğitimi
|
1
|
1
|
Fen öğretiminde argümantasyon, bilişüstü ve mantıksal düşünme konusunda çalışmaları olmak.
|
Temel Eğitim
|
Sınıf Eğitimi
|
1
|
1
|
Temel eğitim bölümü fen bilgisi eğitimi
bilim dalında doçent olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|
Malzeme
Mühendisliği
|
1
|
1
|
Çimento fırını refrakterleri üzerine
çalışma yapmak.
|
Makine
Mühendisliği
|
Termodinamik
|
1
|
1
|
Işınımla ısı transferi ve siyah karbon ışınım özellikleri üzerine çalışmaları olmak.
|
İnşaat Mühendisliği
|
Yapı
|
1
|
1
|
Betonda olgunluk, mikrodalga kür, tüfler, jeopolimerler konularında deneysel çalışmaları olmak.
|
Jeoloji
Mühendisliği
|
Maden Yatakları
Jeokimya
|
1
|
1
|
Borat yatakları ve toprak kirliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
|
Uygulamalı
Jeoloji
|
Doçent
|
1
|
1
|
Hidrojeoloji ve jeotermal enerji
konularında çalışmalar yapmış olmak.
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
Maliye
|
Bütçe ve Mali Planlama
|
1
|
1
|
Türkiye, Almanya belediye bütçeleri, tahakkuk esaslı devlet muhasebesi alanında çalışmış olmak.
|
Ekonometri
|
İstatistik
|
1
|
1
|
Kansei Mühendisliği ve AHP teknikleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
|
Fen- Edebiyat Fakültesi
|
Tarih
|
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
|
1
|
1
|
I. Dünya Savaşı ve milli mücadele yıllarında Arap coğrafyasıyla ilgili çalışmaları olmak.
|
Yakınçağ Tarihi
|
1
|
1
|
Kütahya ve ilçeleri ile ilgili tarihi
araştırmaları ve yayınları bulunmak.
|
Fizik
|
Matematiksel Fizik
|
2
|
1
|
Yüksek boyutlu cebirler ve fiziksel uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
|
Biyokimya
|
Biyokimya
|
2
|
1
|
Amperometrik biyosensörler, elektrokimyasal DNA biyosensörleri ve floroimmünoassay konularında çalışmaları olmak.
|
Biyoteknoloji
|
2
|
1
|
Kanser ve ağrı tedavisi için peptid sentezi ve karakterizasyonu konularında çalışmaları olmak.
|
İslami İlimler Fakültesi
|
Temel İslam
Bilimleri
|
Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi
|
1
|
1
|
Vehhabîliğin ilk dönemi ve Kütahya
Aleviliği üzerine çalışma yapmış olmak.
|
Felsefe ve Din Bilimleri
|
Din Bilimleri
|
1
|
1
|
Osmanlı Hristiyanları ve İstanbul Ermenileri üzerine çalışma yapmış olmak.
|
Simav Teknoloji Fakültesi
|
Makine
Mühendisliği
|
Makine
Mühendisliği
|
1
|
1
|
Azdırma freze çakıları ve sertleştirilmiş takım çelikleri üzerine çalışmaları olmak.
|
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
|
Spor
Yöneticiliği
|
Spor
Yöneticiliği
|
1
|
1
|
Bilgi yönetimi, paylaşımı, teknoloji kullanımı ve örgütsel bağlılıkla ilgili çalışmaları olmak.
|
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
|
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
|
2
|
1
|
Muhasebe mesleği sorumluluk sigortası risk değerlemesi üzerine çalışmış olmak.
|
Bankacılık ve Finans
|
Bankacılık ve Finans
|
1
|
1
|
Gelişme iktisadı alanında sürdürülebilirlilik ve büyüme üzerine çalışmaları olmak.
|
Kütahya Sosyal Bilimler MYO.
|
Yönetim ve Organizasyon
|
İşletme
Yönetimi
|
1
|
1
|
İstismarcı yönetim ve yıkıcı liderlik
algısı konularında çalışmaları olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|
Seramik
Mühendisliği
|
Dr.Öğretim
Üyesi
|
2
|
1
|
Elektrik akımı destekli flaş sinterleme üzerine deneyim ve uluslararası yayın sahibi olmak.
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
Maliye
|
Maliye Teorisi
|
3
|
1
|
Vergi gelirleri ve kamu harcamaları
üzerine bölgesel çalışma yapmış olmak.
|
Kamu Yönetimi
|
Siyaset ve Sosyal Bilimler
|
2
|
1
|
Demokrasi teorileri, müzakereci demokratik uygulamalar, temsiliyet teorileri üzerine çalışmış olmak.
|
Simav Teknoloji Fakültesi
|
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
|
Devreler ve Sistemler
|
2
|
1
|
Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji depolama sistemleri ve fotovoltaik paneller konusunda çalışmış olmak.
|
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
|
Beden Eğitimi Öğretmenliği
|
Beden Eğitimi
ve Spor Eğitimi
|
3
|
1
|
Zihinsel engelli, otistik ve okul öncesi çocukların motor gelişimi ile ilgili çalışmaları olmak.
|
Rekreasyon
|
Rekreasyon
|
4
|
1
|
Rekreasyon, zaman yönetimi, sporda saldırganlık ve şiddet üzerine çalışmaları olmak.
|
Simav MYO.
|
Tasarım
|
İç Mekan
Tasarımı
|
1
|
1
|
Demonte kutu mobilya mukavemeti ve sonlu elemanlar yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak.