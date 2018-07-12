Dicle Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak

Dicle Üniversitesi Akademik Personel ilanı yayımlayarak 36 Akademik Personel alımı yapacağını resmi kanallar yoluyla adaylara duyurdu. İşte Dicle Üniversitesi'nin 36 Akademik Personel Alımı ilanı ile ilgili detaylar...

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 36 Akademik Personel Alım İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’’ uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf ortamında 5 adet CD’ ye aktarılarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf , özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgeleri 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf formatında 3 adet CD’ye aktarılarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesinin onaylı suretinin eklenmesi ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf formatında 3 adet CD’ye aktarılarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunulacaktır. İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlükçe kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından eksik belgeli olduğu tespit edilenler ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Daha Önce Üniversitemizde açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI DERECE ADET Fen Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Profesör 1 1 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesör 1 1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Profesör 1 1 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Doçent 1 1 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Doçent 1 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1 Böbrek nakli konusunda deneyimli olup, en az iki yıl böbrek nakil ünitesi sorumluluğu yapmış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doçent 1 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuklarda Fleksibl Bronkoskopi konusunda deneyimli olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Neonatoloji yan dal uzmanı olmak.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Doçent 1 1 Doçentliğini Bağ Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalında almış olmak. Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Psikiyatri Hemşireliği doktoralı olmak. Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktoralı olmak. Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İç Hastalıkları Hemşireliği doktoralı olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Kimya Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Eczacılık Fakültesi Mezunu olup, Farmasotik Kimya Bilim Dalında doktora yapmış olmak.. Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı Mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Akustik alanında çalışmaları olmak. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Görüntü İşleme alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Biyomedikal alanında doktora yapmış olmak. Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak, Gövde, Motor Bakımı Uçak, Gövde, Motor Bakımı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Adli raporlar alanında çalışmaları olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Mikro Kateter İnovasyon Yöntemi ile Serebrovasküler konusunda çalışmalar yapmış olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Doğuma hazırlık okulunda deneyimli olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak.