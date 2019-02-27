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Cumhuriyet Üniversitesi Çok Sayıda Eğitimci Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile 58 öğretim Üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Cumhuriyet Üniversitesi Çok Sayıda Eğitimci Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile 58 öğretim Üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:10
Cumhuriyet Üniversitesi Çok Sayıda Eğitimci Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile 58 öğretim Üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Birimi Anabilim Dalı Unvanı Adet Açıklama
Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Profesör 1
Edebiyat Fak. Çağatay Lehçeleri Profesör 1
Edebiyat Fak. Oğuz Lehçeleri Profesör 1
Edebiyat Fak. Gösteri Sanatları Profesör 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Profesör 1
Fen Fakültesi Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Profesör 1
Fen Fakültesi Matematiksel Fizik Profesör 1
Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Profesör 1
Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Profesör 1
İletişim Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Profesör 1
Veteriner Fakültesi Veterinerlik İç Hastalıkları Profesör 1
Veteriner
Fakültesi		 Veterinerlik
Anatomisi		 Profesör 1
Veteriner
Fakültesi		 Veterinerlik
Anatomisi		 Profesör 1
Teknoloji Fakültesi Optik Mühendisliği Profesör 1
Teknoloji Fakültesi Optik Mühendisliği Profesör 1
Teknoloji Fakültesi Ürün Montaj ve Konstrüksiyonu Profesör 1
İktisadi ve İdari Bil. Fak. Maliye Teorisi Profesör 1
İktisadi ve İdari
Bil. Fak.		 İktisat Politikası Profesör 1
İktisadi ve İdari Bil. Fak. İş Hukuku ve
Sosyal Güvenlik Hukuku		 Profesör 1
İktisadi ve İdari
Bil. Fak.		 Bankacılık Profesör 1
Edebiyat
Fakültesi		 Birey ve Toplum
Sorunları		 Doçent 1
Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Doçent 1
Fen Fakültesi Analitik Kimya Doçent 1
Mühendislik
Fakültesi		 Bilgisayar Yazılımı Doçent 1
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller Doçent 1
Sağlık Bilimleri
Fakültesi		 Ebelik Doçent 1
Veteriner
Fakültesi		 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalığı Doçent 1
Beden Eğitimi ve
Spor YO		 Spor Sağlık
Bilimleri		 Doçent 1
Edebiyat Fak. Sosyal Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Edebiyat Fak. Türk İslam
Düşünce Tarihi		 Dr. Öğr. Üyesi 1 Felsefe alanında doktora yapmış
olmak
Eğitim Fakültesi Eğitimin Felsefi,
Sosyal ve Tarihi Temelleri		 Dr. Öğr. Üyesi 1 Vatandaşlık Eğitimi üzerine çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili alanda yüksek lisans ve
doktora yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, kimya eğitimi üzerine çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Kavramsal Sanat üzerine çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Resim Anasanat Dalında sanatta yeterlik almış olmak
Eğitim Fakültesi Hayat Boyu Öğrenme ve
Yetişkin Eğitimi		 Dr. Öğr. Üyesi 1 Öğretmen adayları ve ebeveynler üzerine çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme		 Dr. Öğr. Üyesi 1 Ölçek geliştirme ve veri zarflama analizi üzerine çalışmış olmak
İktisadi ve İdari Bil. Fak. Uluslararası Ticaret Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme alanında doktoralı olup, uluslararası işletmeler üzerine çalışmış olmak
İktisadi ve İdari
Bil. Fak.		 Mali Hukuk Dr. Öğr. Üyesi 1 Maliye alanında doktoralı olup, mali hukuk üzerine çalışmış olmak
İktisadi ve İdari
Bil. Fak.		 Bütçe ve Mali
Planlama		 Dr. Öğr. Üyesi 1 Maliye alanında doktora yapmış olmak
İletişim Fakültesi Araştırma
Yöntemleri		 Dr. Öğr. Üyesi 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik Tesisleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik elektronik mühendisi olup, elektrik tesisleri üzerine çalışmış olmak
Mühendislik Fakültesi Kontrol ve Kumanda Sistemler Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik elektronik mühendisliği alanında doktora yapmış olup, konverterler üzerine çalışmış olmak
Mühendislik Fakültesi Telekomünikasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik elektronik mühendisi olup, akıllı şebekeler üzerine çalışmış olmak
Beden Eğitimi ve
Spor YO		 Sporda Psikososyal Alanlar Dr. Öğr. Üyesi 1 Beden Eğitim ve Spor alanında doktora yapmış olmak
Cumhuriyet
MYO		 Sağlık Turizmi
İşletmeciliği		 Dr. Öğr. Üyesi 1 Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak
Cumhuriyet MYO Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme alanında doktoralı olup, denetim konusunda çalışmış olmak
Cumhuriyet MYO Dış Ticaret Dr. Öğr. Üyesi 1 Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olup, işletmelerde birleşme konusunda çalışmış olmak
Gemerek MYO Laboratuvar
Teknolojisi		 Dr. Öğr. Üyesi 1 Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
Sağlık Hizmetleri
MYO		 Anestezi Dr. Öğr. Üyesi 1 Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak
Sağlık Hizmetleri
MYO		 Fizyoterapi Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Sivas MYO Raylı Sistemler Makine Tekonolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Eğitimi alanında doktora yapmış olmak
Sivas MYO Organik Tarım Dr. Öğr. Üyesi 1 Organik Tarım üzerine çalışmış
olmak
Sivas MYO Maden Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Maden İşletme alanında doktora yapmış olup, ilgili alanda saha tecrübesine sahip olmak
Yıldızeli MYO Gıda Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
Yıldızeli MYO Yerel Yönetimler Dr. Öğr. Üyesi 1 Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak
Zara Vey.Dur.
Uyg.. Bil.YO		 Bankacılık ve Finans Dr. Öğr. Üyesi 1 Diferansiyel Denklemler konusunda çalışmış olmak
Sosyal Bilimler
Enstitüsü		 Sağlık Kurumları Yöneticiliği Dr. Öğr. Üyesi 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
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cumhuriyet üniversitesi çok sayıda eğitimci alıyor işte başvuru şartları
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