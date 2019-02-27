Cumhuriyet Üniversitesi Çok Sayıda Eğitimci Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile 58 öğretim Üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.



Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.



Başvuruda İstenilen Belgeler:



Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.



Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.



Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.