Cumhuriyet Üniversitesi Çok Sayıda Eğitimci Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile 58 öğretim Üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanın detayları şöyle;
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.
Başvuruda İstenilen Belgeler:
Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.
Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.
|Birimi
|Anabilim Dalı
|Unvanı
|Adet
|Açıklama
|Tıp Fakültesi
|Spor Hekimliği
|Profesör
|1
|Edebiyat Fak.
|Çağatay Lehçeleri
|Profesör
|1
|Edebiyat Fak.
|Oğuz Lehçeleri
|Profesör
|1
|Edebiyat Fak.
|Gösteri Sanatları
|Profesör
|1
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
|Profesör
|1
|Fen Fakültesi
|Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik
|Profesör
|1
|Fen Fakültesi
|Matematiksel Fizik
|Profesör
|1
|Eğitim Fakültesi
|Coğrafya Eğitimi
|Profesör
|1
|Eğitim Fakültesi
|Coğrafya Eğitimi
|Profesör
|1
|İletişim Fakültesi
|Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği
|Profesör
|1
|Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik İç Hastalıkları
|Profesör
|1
|Veteriner
Fakültesi
|Veterinerlik
Anatomisi
|Profesör
|1
|Veteriner
Fakültesi
|Veterinerlik
Anatomisi
|Profesör
|1
|Teknoloji Fakültesi
|Optik Mühendisliği
|Profesör
|1
|Teknoloji Fakültesi
|Optik Mühendisliği
|Profesör
|1
|Teknoloji Fakültesi
|Ürün Montaj ve Konstrüksiyonu
|Profesör
|1
|İktisadi ve İdari Bil. Fak.
|Maliye Teorisi
|Profesör
|1
|İktisadi ve İdari
Bil. Fak.
|İktisat Politikası
|Profesör
|1
|İktisadi ve İdari Bil. Fak.
|İş Hukuku ve
Sosyal Güvenlik Hukuku
|Profesör
|1
|İktisadi ve İdari
Bil. Fak.
|Bankacılık
|Profesör
|1
|Edebiyat
Fakültesi
|Birey ve Toplum
Sorunları
|Doçent
|1
|Eğitim Fakültesi
|Kimya Eğitimi
|Doçent
|1
|Fen Fakültesi
|Analitik Kimya
|Doçent
|1
|Mühendislik
Fakültesi
|Bilgisayar Yazılımı
|Doçent
|1
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller
|Doçent
|1
|Sağlık Bilimleri
Fakültesi
|Ebelik
|Doçent
|1
|Veteriner
Fakültesi
|Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalığı
|Doçent
|1
|Beden Eğitimi ve
Spor YO
|Spor Sağlık
Bilimleri
|Doçent
|1
|Edebiyat Fak.
|Sosyal Psikoloji
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|İlgili alanda doktora yapmış olmak
|Edebiyat Fak.
|Türk İslam
Düşünce Tarihi
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Felsefe alanında doktora yapmış
olmak
|Eğitim Fakültesi
|Eğitimin Felsefi,
Sosyal ve Tarihi Temelleri
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Vatandaşlık Eğitimi üzerine çalışmış olmak
|Eğitim Fakültesi
|Eğitim Yönetimi
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|İlgili alanda yüksek lisans ve
doktora yapmış olmak
|Eğitim Fakültesi
|Kimya Eğitimi
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|İlgili alanda doktora yapmış olup, kimya eğitimi üzerine çalışmış olmak
|Eğitim Fakültesi
|Resim İş Eğitimi
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Kavramsal Sanat üzerine çalışmış olmak
|Eğitim Fakültesi
|Resim İş Eğitimi
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Resim Anasanat Dalında sanatta yeterlik almış olmak
|Eğitim Fakültesi
|Hayat Boyu Öğrenme ve
Yetişkin Eğitimi
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Öğretmen adayları ve ebeveynler üzerine çalışmış olmak
|Eğitim Fakültesi
|Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Ölçek geliştirme ve veri zarflama analizi üzerine çalışmış olmak
|İktisadi ve İdari Bil. Fak.
|Uluslararası Ticaret
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|İşletme alanında doktoralı olup, uluslararası işletmeler üzerine çalışmış olmak
|İktisadi ve İdari
Bil. Fak.
|Mali Hukuk
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Maliye alanında doktoralı olup, mali hukuk üzerine çalışmış olmak
|İktisadi ve İdari
Bil. Fak.
|Bütçe ve Mali
Planlama
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Maliye alanında doktora yapmış olmak
|İletişim Fakültesi
|Araştırma
Yöntemleri
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak
|Mühendislik Fakültesi
|Elektrik Tesisleri
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Elektrik elektronik mühendisi olup, elektrik tesisleri üzerine çalışmış olmak
|Mühendislik Fakültesi
|Kontrol ve Kumanda Sistemler
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Elektrik elektronik mühendisliği alanında doktora yapmış olup, konverterler üzerine çalışmış olmak
|Mühendislik Fakültesi
|Telekomünikasyon
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Elektrik elektronik mühendisi olup, akıllı şebekeler üzerine çalışmış olmak
|Beden Eğitimi ve
Spor YO
|Sporda Psikososyal Alanlar
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Beden Eğitim ve Spor alanında doktora yapmış olmak
|Cumhuriyet
MYO
|Sağlık Turizmi
İşletmeciliği
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak
|Cumhuriyet MYO
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|İşletme alanında doktoralı olup, denetim konusunda çalışmış olmak
|Cumhuriyet MYO
|Dış Ticaret
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olup, işletmelerde birleşme konusunda çalışmış olmak
|Gemerek MYO
|Laboratuvar
Teknolojisi
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
|Sağlık Hizmetleri
MYO
|Anestezi
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak
|Sağlık Hizmetleri
MYO
|Fizyoterapi
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|İlgili alanda doktora yapmış olmak
|Sivas MYO
|Raylı Sistemler Makine Tekonolojisi
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Makine Eğitimi alanında doktora yapmış olmak
|Sivas MYO
|Organik Tarım
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Organik Tarım üzerine çalışmış
olmak
|Sivas MYO
|Maden Teknolojisi
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Maden İşletme alanında doktora yapmış olup, ilgili alanda saha tecrübesine sahip olmak
|Yıldızeli MYO
|Gıda Teknolojisi
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
|Yıldızeli MYO
|Yerel Yönetimler
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak
|Zara Vey.Dur.
Uyg.. Bil.YO
|Bankacılık ve Finans
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Diferansiyel Denklemler konusunda çalışmış olmak
|Sosyal Bilimler
Enstitüsü
|Sağlık Kurumları Yöneticiliği
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|İlgili alanda doktora yapmış olmak