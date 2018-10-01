Çankırı Karatekin Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayınlandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 8 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, dereceleri ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri : 04/10/2018 – 23/10/2018

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