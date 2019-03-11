Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor!

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolar görevlendirilmek üzere 2 araştırma görevlisi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları , başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Yayınlanan ilanda "Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ile yürürlükteki Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 2 (iki) araştırma görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin öğretim dili ingilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7. paragraf”ında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

Adayların Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmaları gerekir. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge eklemelidir.

Adaylar özgeçmişlerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ve varsa yurt dışı diplomaların denklik belgesi eklemelidir.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür