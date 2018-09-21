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Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayınladı!..

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 16 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayınladı!..

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 16 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

21 Eylül 2018 Cuma 14:55
Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayınladı!..

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 16 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. 

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine    göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda  yeralan Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir. 2- Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır. 4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

5-İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 21.09.2018 15:06
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bursa uludağ üniversitesi personel alım ilanı yayınladı
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