Bursa Teknik Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımlandı

Bursa Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığ'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 17 akademik personel alımı yapılacağını duyurdu.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı Ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuruların 06.10.2018 – 20.10.2018 tarihleri arasında Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına; Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Fakülteye yapılması gerekmektedir. Eksik ve onaysız belgelerle süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler www.btu.edu.tr . adresinden yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İLETEŞİM BİLGİLERİ

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat için Personel Daire Başkanlığı: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A-2 Blok 1. Kat 16310 Yıldırım / BURSA Telefon: 0(224) 300 32 12 – 32 17 Faks: 0(224) 300 32 1 E-Posta: pdb@btu.edu.tr

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat için Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi : Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA Tel: (0224) 300 34 04 – 34 58 -36 33 Faks: (0224) 300 34 19 E-Posta: dbmmf@btu.edu.tr

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi : 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi 1.Damla Sok.No:2/10 16330 Yıldırım/BURSA Tel: (0224) 300 34 44 – 36 76 Faks: 0(224) 300 34 49 E-Posta: itbf@btu.edu.tr

Orman Fakültesi : Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 Yıldırım/BURSA Tel: 0(224) 300 34 24 – 34 70 Faks: 0(224) 300 34 29 EPosta: of@btu.edu.tr

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi : 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi 1.Damla Sok.No:2/10 16330 Yıldırım/BURSA Tel: (0224) 300 38 14 - 38 15 E-Posta: mtf@btu.edu.tr

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