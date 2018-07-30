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Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 9 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 9 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 20:35
Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 9 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan  kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

  1. T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
  2. Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini, 3- Üç adet fotoğraflarını,
  1. Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)
  2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet)
  3. Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.) 7- Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent

ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları, 8- Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

  1. Özgeçmişlerini,
  2. Yayın listelerini,
  3. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna

Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

  • Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,
  • Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.07.2018 20:51
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bülent ecevit üniversitesi personel alacak
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