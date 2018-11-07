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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile 8 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile 8 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:53
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile 8 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Yayımlanan ilanda " Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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