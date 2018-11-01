Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 10 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.
Yayımlanan ilanda ''Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.'' ifadelerine yer verildi.
Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.
Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.
İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
|
BİRİM
|
ANABİLİM DALI
|
UNVAN
|
DER.
|
ADE T
|
AÇIKLAMA
|
Eğitim Fakültesi
|
Sınıf Eğitimi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Biyoloji öğretmenliği mezunu olmak ve doçentliğini biyoloji bilim alanında almış
olmak.
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
Genel Fizik
|
Doçent
|
2
|
1
|
Kodoidal yarıiletken kuantum kuyularında ışımasız enerji transferi ve yükseltilmiş
kendiliğinden ışıma konularında çalışmalar yapmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Histoloji ve
Embriyoloji
|
Doçent
|
1
|
1
|
Stereoloji ve sinirbilimleri alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Üroloji
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Prostat cerrahisi sonrası gelişen üretral darlık ve böbrek tümörlerinde lenf nodu diseksiyonu ve adrenalektomi konularında
çalışmalar yapmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Mikrobiyoloji
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Tranrektal ultrason öncesi fekal florada
antibiyotik direnç prevalans üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Matematik Eğitimi
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Ortaokul matematik öğretmenlerinin geometrik-pedagojik alan bilgilerini incelemek üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Restoratif Diş Tedavisi
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Streptococcus mutans biyofilm, reminaralizasyon ajanları, kompozit
rezinlerin yüzey pürüzlüğü üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
3
|
1
|
Temporomandibular eklem bozuklukları ve odontojenik kist konularında çalışma
yapmış olmak.
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|
Elektronik
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
4
|
1
|
Süper iletken kabloların alternatif akım kayıpları alanında doktora ve yayın yapmış
olmak.
|
Bolu Meslek Yüksekokulu
|
İşletme Yönetimi
|
Dr.Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Sosyal medya pazarlama, tüketici davranışları kentsel markaların
pazarlanması alanlarında çalışmış olmak.