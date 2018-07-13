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Bingöl Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

Bingöl Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden yayımladığı ilanla 9 akademik personel alacağını duyurdu. Bingöl Üniversitesi Akademik Personel ilanı ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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Bingöl Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

Bingöl Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden yayımladığı ilanla 9 akademik personel alacağını duyurdu. Bingöl Üniversitesi Akademik Personel ilanı ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

13 Temmuz 2018 Cuma 09:38
Bingöl Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

Bingöl Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden yayımladığı ilanla 9 akademik personel alacağını duyurdu. Bingöl Üniversitesi Akademik Personel ilanı ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

BÖLÜMÜ

ABD/PROG.

UNVAN

ADET

DER.

AÇIKLAMA

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum ve

Jinekolojisi

Profesör

1

1

Sığırlarda GnRH kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Klinik Öncesi Bilimleri

Veterinerlik Parazitolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalında Doktora yapmış  olup parazitoloji alanında moleküler

çalışmalar yapmış olmak

Temel Bilimler

Veterinerlik Biyokimyası

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalında Doktora yapmış olup ratlarda kemoterapotik ilaçların yan etkileri üzerine antioksidanların etkileri alanında

çalışmalar yapmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Doçent

1

1

Bahçe Bitkileri ve Islahı alanında Doçent unvanı almış olup sebzelerde tohum stres fizyolojisi, topraksız tarım ve mikrobiyal gübreleme üzerine çalışmalar yapmış

olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Doçent

1

1

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) alanında Doçent unvanı almış olup kişilik özellikleri alt boyutları

üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Psikoloji

Uygulamalı

Psikoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

3

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Din Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olup yabancı ülkelerde yaygın

din eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi

ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

19.YY İngiliz emperyalizmi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Metalurji Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olup kaynak alanında

çalışmalar yapmış olmak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Bingöl üniversitesi Akademik Personel Ilanı
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