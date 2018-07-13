Bingöl Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

Bingöl Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden yayımladığı ilanla 9 akademik personel alacağını duyurdu. Bingöl Üniversitesi Akademik Personel ilanı ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.
İlan olunur.
|
BÖLÜMÜ
|
ABD/PROG.
|
UNVAN
|
ADET
|
DER.
|
AÇIKLAMA
VETERİNER FAKÜLTESİ
|
Klinik Bilimler
|
Veterinerlik Doğum ve
Jinekolojisi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Sığırlarda GnRH kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
|
Klinik Öncesi Bilimleri
|
Veterinerlik Parazitolojisi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalında Doktora yapmış olup parazitoloji alanında moleküler
çalışmalar yapmış olmak
|
Temel Bilimler
|
Veterinerlik Biyokimyası
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
5
|
Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalında Doktora yapmış olup ratlarda kemoterapotik ilaçların yan etkileri üzerine antioksidanların etkileri alanında
çalışmalar yapmış olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
|
Bahçe Bitkileri
|
Bahçe Bitkileri
|
Doçent
|
1
|
1
|
Bahçe Bitkileri ve Islahı alanında Doçent unvanı almış olup sebzelerde tohum stres fizyolojisi, topraksız tarım ve mikrobiyal gübreleme üzerine çalışmalar yapmış
olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Psikoloji
|
Gelişim Psikolojisi
|
Doçent
|
1
|
1
|
Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) alanında Doçent unvanı almış olup kişilik özellikleri alt boyutları
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
|
Psikoloji
|
Uygulamalı
Psikoloji
|
Doktor Öğretim
Üyesi
|
1
|
3
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
|
Felsefe ve Din Bilimleri
|
Din Eğitimi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
5
|
Din Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olup yabancı ülkelerde yaygın
din eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi
|
Siyaset ve Sosyal Bilimler
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
4
|
19.YY İngiliz emperyalizmi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
|
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|
Makine Mühendisliği
|
Konstrüksiyon
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Metalurji Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olup kaynak alanında
çalışmalar yapmış olmak.