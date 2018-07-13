Bingöl Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

Bingöl Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden yayımladığı ilanla 9 akademik personel alacağını duyurdu. Bingöl Üniversitesi Akademik Personel ilanı ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

BÖLÜMÜ ABD/PROG. UNVAN ADET DER. AÇIKLAMA

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Profesör 1 1 Sığırlarda GnRH kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak Klinik Öncesi Bilimleri Veterinerlik Parazitolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalında Doktora yapmış olup parazitoloji alanında moleküler çalışmalar yapmış olmak Temel Bilimler Veterinerlik Biyokimyası Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalında Doktora yapmış olup ratlarda kemoterapotik ilaçların yan etkileri üzerine antioksidanların etkileri alanında çalışmalar yapmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Doçent 1 1 Bahçe Bitkileri ve Islahı alanında Doçent unvanı almış olup sebzelerde tohum stres fizyolojisi, topraksız tarım ve mikrobiyal gübreleme üzerine çalışmalar yapmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji Gelişim Psikolojisi Doçent 1 1 Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) alanında Doçent unvanı almış olup kişilik özellikleri alt boyutları üzerine çalışmalar yapmış olmak. Psikoloji Uygulamalı Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 3

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Din Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olup yabancı ülkelerde yaygın din eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ