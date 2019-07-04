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Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alıyor!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 62 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alıyor!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 62 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:23
Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alıyor!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 62 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Yayınlanan ilanda "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Not-1: 2547 Sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Not-2: İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

NOT: Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Uygulama Esaslarında Yer Alan Performans Değerlendirme Sitemindeki Puanlama Tablosu Kullanılacaktır. Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

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