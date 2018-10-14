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Beykent Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi Alacak

İstanbul Beykent Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile 28 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

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Beykent Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi Alacak

İstanbul Beykent Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile 28 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

14 Ekim 2018 Pazar 18:57
Beykent Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi Alacak

Beykent Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile 28 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşullan yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda, 28 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde. YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarnı kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda başvurduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alman diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Öğretim Üyesi Alan Ek Açıklamalar
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı 1 Tekstil ve Moda Tasarımı, Plastik Sanatlar Doktor Öğretim Üyesi
Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı 1 İdare Hukuku Doktor Öğretim Üyesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı 2 Medeni Hukuk Doktor Öğretim Üyesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı 1 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doktor Öğretim Üyesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 1 Ticaret Hukuku Doktor Öğretim Üyesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri 1 Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Doçent
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 1 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası, Siyasi Tarih Doktor Öğretim Üyesi
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi
Çocuk Gelişimi 1 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktor Öğretim Üyesi
Mimari Restorasyon 1 Klasik Arkeoloji Doktor Öğretim Üyesi
Otopsi Yardımcılığı 1 Biyoteknoloji Doktor Öğretim Üyesi
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1 Turizm, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Turizm İşletmeciliği Doktor Öğretim Üyesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 1 Elektrik - Elektronik Mühendisliği Profesör
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi
Endüstri Mühendisliği 1 Endüstri Mühendisliği Doçent
Mimarlık (İngilizce) 1 Mimarlık Doçent
Mimarlık (İngilizce) 1 Mimarlık Doktor Öğretim Üyesi
İşletme Mühendisliği 1 İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik 1 Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi
Sağlık Yönetimi 3 Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hastane İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yönetimi Doçent
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 Anatomi Profesör
Fizyoloji Anabilim Dalı 1 Fizyoloji Profesör
İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 1 Tıbbi Farmakoloji Profesör
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Son Güncelleme: 14.10.2018 19:08
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beykent üniversitesi öğretim üyesi alacak
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