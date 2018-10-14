Beykent Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi Alacak

Beykent Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan ile 28 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;
Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşullan yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda, 28 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.
Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde. YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarnı kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.
Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda başvurduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alman diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.
Duyurulur.
|Fakülte / Yüksekokul
|Bölüm / Program
|Öğretim Üyesi
|Alan
|Ek Açıklamalar
|Güzel Sanatlar Fakültesi
|Tekstil ve Moda Tasarımı
|1
|Tekstil ve Moda Tasarımı, Plastik Sanatlar
|Doktor Öğretim Üyesi
|Hukuk Fakültesi
|İdare Hukuku Anabilim Dalı
|1
|İdare Hukuku
|Doktor Öğretim Üyesi
|Medeni Hukuk Anabilim Dalı
|2
|Medeni Hukuk
|Doktor Öğretim Üyesi
|Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
|1
|Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
|Doktor Öğretim Üyesi
|Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
|1
|Ticaret Hukuku
|Doktor Öğretim Üyesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|1
|Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
|Doçent
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
|1
|Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası, Siyasi Tarih
|Doktor Öğretim Üyesi
|Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
|Doktor Öğretim Üyesi
|Çocuk Gelişimi
|1
|Eğitim Yönetimi ve Denetimi
|Doktor Öğretim Üyesi
|Mimari Restorasyon
|1
|Klasik Arkeoloji
|Doktor Öğretim Üyesi
|Otopsi Yardımcılığı
|1
|Biyoteknoloji
|Doktor Öğretim Üyesi
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|1
|Turizm, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Turizm İşletmeciliği
|Doktor Öğretim Üyesi
|Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
|Elektrik - Elektronik Mühendisliği
|1
|Elektrik - Elektronik Mühendisliği
|Profesör
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|1
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|Doktor Öğretim Üyesi
|Endüstri Mühendisliği
|1
|Endüstri Mühendisliği
|Doçent
|Mimarlık (İngilizce)
|1
|Mimarlık
|Doçent
|Mimarlık (İngilizce)
|1
|Mimarlık
|Doktor Öğretim Üyesi
|İşletme Mühendisliği
|1
|İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
|Doktor Öğretim Üyesi
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Hemşirelik
|1
|Hemşirelik
|Doktor Öğretim Üyesi
|Sağlık Yönetimi
|3
|Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hastane İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yönetimi
|Doçent
|Tıp Fakültesi
|Anatomi Anabilim Dalı
|1
|Anatomi
|Profesör
|Fizyoloji Anabilim Dalı
|1
|Fizyoloji
|Profesör
|İç Hastalıkları Anabilim Dalı
|1
|İç Hastalıkları
|Doktor Öğretim Üyesi
|Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
|1
|Tıbbi Farmakoloji
|Profesör