Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak!..

Bayburt Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile Öğretim Üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

İşte detaylar;

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

S.No Fakülte Bölüm ABD Unvan Der Adet Niteliği 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak 2 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak 3 Bayburt Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bilim dalında doktora yapmış olmak.

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