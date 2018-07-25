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Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak!..

Bayburt Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile Öğretim Üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

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Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak!..

Bayburt Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile Öğretim Üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:56
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak!..

Bayburt Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden  yayımlanan ilan ile Öğretim Üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

İşte detaylar;

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

S.No

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Der

Adet

Niteliği

1

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kentleşme ve

Çevre Sorunları

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

2

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

3

Bayburt Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doktor

Öğretim Üyesi

5

1

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bilim dalında doktora yapmış olmak.

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Bayburt Üniversitesiöğretim üyesi
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