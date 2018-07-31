Batum Başkonsolosluğu Personel Alımı Yapacak!..

Batum Başkonsolosluğu Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yayımladığı personel alım ilanı ile sözleşmeli 1 personel alımı yapacağını duyurdu.
T.C. BATUM BAŞKONSOLOSLUĞU Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
T.C. Batum Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
- En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
- Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
- Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
- Çok iyi derecede Gürcüce (ilave olarak Rusça ve İngilizce tercih sebebidir) ve Türkçe bilmek,
- Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
II)BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
- Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
- Özgeçmiş (CV),
- Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
- Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
- Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)
- Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.
- SINAV:
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
a)Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 7 Eylül 2018 Cuma günü saat 11:00’da T.C. Batum Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır.
Sınav konuları:
Türkçe’den Gürcüce’ye çeviri (1 saat) Gürcüce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik ( 1 Saat)
b)Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 14 Eylül 2018 Cuma günü saat 11:00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı
IV)BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular en geç 23 Ağustos 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuz Ninoshvili Kucha 9 Batumi / Georgia adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 saatleri arasında şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.
V)SINAV YERİ:
Yazılı Sınav: T.C. Batum Başkonkonsolosluğu
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Batum Başkonkonsolosluğu
Tel : +995 422 255 800 / +90 312 218 60 43 / +90 466 213 15 00
Fax : +995 422 274 790 / +90 466 213 15 05
E-mail: consulate.batumi@mfa.gov.tr