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Batman Üniversitesi Çok Sayıda Eğitimci Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda profesör, doçent ve öğretim üyesi kadrolarında görevlendirilmek üzere 71 eğitimci alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Batman Üniversitesi Çok Sayıda Eğitimci Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda profesör, doçent ve öğretim üyesi kadrolarında görevlendirilmek üzere 71 eğitimci alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

01 Mart 2019 Cuma 19:59
Batman Üniversitesi Çok Sayıda Eğitimci Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda profesör, doçent ve öğretim üyesi kadrolarında görevlendirilmek üzere 71 eğitimci alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 5 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.) başvuracaklardır.

İlan Başlangıç Tarihi: 01.03.2019

Son Başvuru Tarihi : 15.03.2019

BATMAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM KILAVUZU

Başvuru yapacak adaylar başvuru kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemeleri tavsiye olunur. Alım yapılacak bölümler ve kadrolar kılavuzda yer almaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.03.2019 20:25
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