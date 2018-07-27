Bartın Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Bartın Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 56 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru tarihleri ve diğer önemli detaylar...
BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şatıyla 5 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)
Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şatıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şatıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.) başvuracaklardır.
GENEL AÇIKLAMALAR
-
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
- Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilmeve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
- Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.
- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.
- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
- Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (27/07/2018 - 11/08/2018) olup, Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
İLANEN DUYURULUR.
İlan Başlangıç Tarihi: 27 Temmuz 2018 Son Başvuru Tarihi : 11 Ağustos 2018
|
S.No
|
Birim
|
Bölüm
|
Anabilim Dalı/Ana Sanat Dalı/ Program
|
Unvan
|
Der.
|
Adet
|
Özel Şartlar
|
1
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|
Makine Mühendisliği
|
Otomotiv
|
Profesör
|
1
|
1
|
Makine Mühendisliği veya Makine Teknolojileri Eğitimi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
|
2
|
Bilgisayar Mühendisliği
|
Bilgisayar Yazılımı
|
Profesör
|
1
|
1
|
Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak
|
3
|
Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisliği
|
Petrol Arama
|
Profesör
|
1
|
1
|
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak
|
4
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|
Elektronik
|
Profesör
|
1
|
1
|
Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendsiliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Elektrik Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
|
5
|
Güzel Sanatlar Fakültesi
|
Sinema ve Televizyon
|
Sinema ve Televizyon
|
Profesör
|
1
|
1
|
Sinema ve Tv alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
|
6
|
Resim
|
Resim Anasanat Dalı
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
|
7
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
İktisat
|
İktisat Teorisi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Makro İktisat alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
|
8
|
İslami İlimleri Fakültesi
|
Temel İslam Bilimleri
|
Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Kelam alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
|
9
|
Sağlık Yüksekokulu
|
Hemşirelik
|
Hemşirelik
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlgili alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|
10
|
Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|
Profesör
|
1
|
1
|
Doçentlik unvanını Gıda Mühendisliği veye Turizm alanında almış olmak.
|
11
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|
Doçent
|
1
|
1
|
İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
|
12
|
Tarih
|
Ortaçağ Tarihi
|
Doçent
|
3
|
1
|
Ortaçağ Tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Ortaçağ Tarihi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
|
13
|
Kimya
|
Organik Kimya
|
Doçent
|
1
|
1
|
İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
|
S.No
|
Birim
|
Bölüm
|
Anabilim Dalı/Ana Sanat Dalı/ Program
|
Unvan
|
Der.
|
Adet
|
Özel Şartlar
|
14
|
Güzel Sanatlar Fakültesi
|
Resim
|
Resim
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
|
15
|
Müzik
|
Müzik
|
Doçent
|
1
|
1
|
İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
|
16
|
Müzik
|
Müzik
|
Doçent
|
2
|
1
|
İlgili alanda sanatta yeterlilik veya doktora yapmış olup aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
|
17
|
Sinema ve Televizyon
|
Sinema ve Televizyon
|
Doçent
|
1
|
1
|
İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
|
18
|
Sinema ve Televizyon
|
Sinema ve Televizyon
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
|
19
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|
Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisliği
|
Petrol Arama
|
Doçent
|
3
|
1
|
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.
|
20
|
Makine Mühendisliği
|
Mekanik
|
Doçent
|
1
|
1
|
İlgili Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olmak.
|
21
|
Bilgisayar Mühendisliği
|
Bilgisayar Donanımı
|
Doçent
|
1
|
1
|
Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
|
22
|
İnşaat Mühendisliği
|
Ulaştırma
|
Doçent
|
1
|
1
|
İlgili Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olmak.
|
23
|
İnşaat Mühendisliği
|
Yapı
|
Doçent
|
3
|
1
|
İlgili Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olmak.
|
24
|
İslami İlimler Fakültesi
|
Temel İslam Bilimleri
|
Tefsir
|
Doçent
|
1
|
1
|
İlgili anabilim dalında doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
|
25
|
Felsefe ve Din Bilimleri
|
Din Bilimleri
|
Doçent
|
3
|
1
|
Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
|
26
|
Sağlık Yüksekokulu
|
Beslenme ve Diyetetik
|
Beslenme ve Diyetetik
|
Doçent
|
2
|
1
|
İlgili alanda Doçentlik unvanı almış ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
|
27
|
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
|
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
|
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
|
Doçent
|
1
|
1
|
İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
|
28
|
Antrenörlük Eğitimi
|
Antrenörlük Eğitimi
|
Doçent
|
1
|
1
|
İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
|
29
|
Spor Yöneticiliği
|
Spor Yöneticiliği
|
Doçent
|
1
|
1
|
İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.
|
30
|
Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|
Doçent
|
1
|
1
|
Doçentlik unvanını Gıda Mühendisliği veye Turizm alanında almış olmak.
|
31
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
Tarih
|
Yakınçağ Tarihi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Tarih Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
|
32
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|
Elektronik
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendsiliği lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
|
33
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|
Elektronik
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendsiliği lisans mezunu olup, bu bölümlerin birinde doktora yapmış olmak.
|
34
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|
Devreler ve Sistemler Teorisi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendsiliği lisans mezunu olup ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
|
35
|
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
|
Petrol Arama
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Alternatif Petrol Ürünleri Üretim Kaynakları ve Elde Edilen Ürünlerin Kullanılabilirliği konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
|
36
|
İnşaat Mühendisliği
|
Geoteknik
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Jeofizik Mühendisliği alanında doktora yapmış ve zemin konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
|
37
|
İnşaat Mühendisliği
|
Geoteknik
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
İlgili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
|
38
|
Bilgisayar Mühendisliği
|
Bilgisayar Donanımı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
|
39
|
Bilgisayar Mühendisliği
|
Bilgisayar Yazılımı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
|
40
|
Bilgisayar Mühendisliği
|
Bilgisayar Yazılımı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup makine öğrenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak
|
41
|
Makine Mühendisliği
|
Konstrüksiyon ve İmalat
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
|
42
|
Makine Mühendisliği
|
Makine Teorisi ve Dinamiği
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
1
|
Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Endüstriyel Robot Tasarımı ve İmalatı alanında bilimsel çalışmaları olmak.
|
S.No
|
Birim
|
Bölüm
|
Anabilim Dalı/Ana Sanat Dalı/ Program
|
Unvan
|
Der.
|
Adet
|
Özel Şartlar
|
43
|
Güzel Sanatlar Fakültesi
|
Müzik
|
Müzik
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
İlgili alanda sanatta yeterlilik veya doktora yapmış olmak.
|
44
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
İktisat
|
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
İktisat alanında doktora yapmış olmak.
|
45
|
İşletme
|
Muhasebe ve Finansman
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
İşletme alanında doktora yapmış olmak.
|
46
|
İslami İlimler Fakültesi
|
Felsefe ve Din Bilimleri
|
Din Bilimleri
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
1
|
Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
|
47
|
Temel İslam Bilimleri
|
Arap Dili ve Belagatı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
2
|
İlahiyat veya İslami ilimler Fakültesi mezunu olup,Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış ve Arap Dili ve Belagatı üzerine çalışmaları olmak.
|
48
|
Temel İslam Bilimleri
|
Hadis
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
|
49
|
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
|
Antrenörlük Eğitimi
|
Antrenörlük Eğitimi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
|
50
|
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
|
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
1
|
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
|
51
|
Sağlık Yüksekokulu
|
Hemşirelik
|
Hemşirelik
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
1
|
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilm dalında doktora yapmış olmak.
|
52
|
Hemşirelik
|
Hemşirelik
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Tıp Fakültesi veya Sağlık Yüksekokulu lisans mezunu olup, sağlık alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak.
|
53
|
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|
Turizm Rehberliği
|
Turizm Rehberliği
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
İlgili Anabilim dalında çalışmaları olmak.
|
54
|
Turizm Rehberliği
|
Turizm Rehberliği
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Turizm alanında doktora yapmış olmak
|
55
|
Kozluk Meslek Yüksekokulu
|
Muhasebe Ve Vergi
|
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
İşletme veya Maliye veya İktisat bölümü lisans mezunu olup, Muhasebe ve Finansman anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.