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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı Yapacak!

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilan ile 12 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) alımı yapacağını duyurdu.

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı Yapacak!

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilan ile 12 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) alımı yapacağını duyurdu.

28 Eylül 2018 Cuma 11:16
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı Yapacak!

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilan ile 12 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) alımı yapacağını duyurdu.

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