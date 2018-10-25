aydın adnan menderes üniversitesi akademik personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nını resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 46 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanda ''Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.'' ifadelerine yer verildi.
Başvuracak Adaylardan;
Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının ve doçentlik belgesinin onaylı örneklerini, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır.), bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının ve doçentlik belgesinin onaylı örneklerini, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formu (İnternet sitemizde yer almaktadır), yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvurdukları Anabilim Dallarını belirten dilekçesi, özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, iki adet fotoğraf ve lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının tasdikli örneği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formu (İnternet sitemizde yer almaktadır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı, başvurdukları Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne; teslim edeceklerdir.
Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
|
BİRİMİ
|
ANABİLİM DALI/PROGRAMI
|
ÜNVANI
|
DERECE
|
ADEDİ
|
AÇIKLAMA
|
Aydın İktisat Fakültesi
|
Mali Hukuk
|
Doçent Dr.
|
3
|
1
|
Vergi Alacakları Konusunda Çalışmaları Olmak.
|
Diş Hekimliği
Fakültesi
|
Ağız-Diş ve Çene
Hastalıkları Cerrahisi
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
3
|
1
|
Dental İmplantlar Konusunda Çalışması Olmak.
|
Diş Hekimliği
Fakültesi
|
Periodontoloji
|
Doçent Dr.
|
3
|
1
|
Periodontal Hastalıklar İle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.
|
Diş Hekimliği
Fakültesi
|
Periodontoloji
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
1
|
1
|
Doku Estetiği Konusunda Çalışması Olmak.
|
Diş Hekimliği
Fakültesi
|
Protetik Diş Tedavisi
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
2
|
1
|
Petraksiyon Uygulaması Konusunda Çalışması Olmak.
|
Diş Hekimliği
Fakültesi
|
Restoratif Diş Tedavisi
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
1
|
1
|
Adeziv Sistem Geliştirilmesi Konusunda Çalışması Olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Eğitim Yönetimi
|
Doçent Dr.
|
2
|
1
|
Yönetim Süreçleri Konusunda Çalışmaları Olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Fen Bilgisi Eğitimi
|
Profesör Dr.
|
1
|
1
|
Argümantasyon Konusu İle İlgili Çalışmaları Olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Matematik Eğitimi
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
1
|
1
|
Maksimal Fonksiyonlar Konusunda Çalışması Olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Okul Öncesi Eğitimi
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
İlkokula Hazırbulunuşluk Konusunda Çalışmaları Olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Sınıf Eğitimi
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
5
|
1
|
Dinleme ve Okuma Becerileri Alanında Çalışması Olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Zihinsel Engelliler Eğitimi
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
1
|
2
|
Otizmli Çocuklarda Beceri Üzerine Çalışması Olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Anorganik Kimya
|
Doçent Dr.
|
2
|
1
|
Hidrazonoksim Konusunda Çalışmaları Olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Botanik
|
Profesör Dr.
|
1
|
1
|
Karayosunları İle İlgili Çalışmaları Olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Cebir ve Sayılar Teorisi
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
1
|
1
|
Modüller Hakkında Çalışmaları Olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Eskiçağ Tarihi
|
Profesör Dr.
|
1
|
1
|
Helenistik Dönem Konusunda Çalışmaları Olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Felsefe Tarihi
|
Profesör Dr.
|
1
|
1
|
Modern Felsefe Tarihi İle İlgili Çalışmaları Olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Katıhal Fiziği
|
Doçent Dr.
|
2
|
1
|
Kuantum Hall Etkisi Üzerine Çalışmaları Olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Katıhal Fiziği
|
Profesör Dr.
|
1
|
1
|
Yarıiletkenlerin Optik Karakterizasyonu Üzerine Çalışmalar
Yapmış Olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Moleküler Biyoloji
|
Profesör Dr.
|
1
|
1
|
Ekstremofil Bakteri İle İlgili Çalışmaları Olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Protohistorik Dönem Anadolu'da Tekstil Konusunda
Çalışmaları Olmak.
|
Hemşirelik Fakültesi
|
Halk Sağlığı Hemşireliği
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Okul Sağlığı ve Ruh Sağlığı Hemşireliği Alanında Çalışmaları
Olmak.
|
İletişim Fakültesi
|
Halkla İlişkiler
|
Doçent Dr.
|
3
|
1
|
Televizyon Programlarında Gizli Reklam Uygulamaları
Konusunda Çalışmış Olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Radar Sistemleri ve Hedef Konumlama Konularında
Çalışmaları Olmak.
İngilizce Ders Verme Yeterliğine Sahip Olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
İnşaat Mühendisliği
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Jet Akımları Alanında Çalışmaları Olmak.
İngilizce Ders Verme Yeterliğine Sahip Olmak.
|
Nazilli İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
|
Hukuk Bilimleri
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
1
|
1
|
Hükümet Sistemleri İle İlgili Çalışmaları Olmak.
|
Nazilli İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
|
Siyasi Tarih
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Rus Dış Politikası Konusunda Çalışmaları Olmak.
|
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
Uluslararası İlişkiler
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Orta Asya ve Kafkasya Devletleri Hakkında Çalışması Olmak.
|
Nazilli İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
|
Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Tehlikeli Madde Lojistiği Konularında Çalışmaları Olmak.
|
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
|
Beslenme Bilimleri
|
Profesör Dr.
|
1
|
1
|
Antioksidanlar Konusunda Çalışması Olmak.
|
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
|
Ebelik
|
Profesör Dr.
|
1
|
1
|
Kanser Hastalarında Akupresür Konusunda Çalışmaları
Olmak.
|
Söke İşletme Fakültesi
|
İnsan Kaynakları Yönetimi
|
Doçent Dr.
|
3
|
1
|
Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Çalışması
Olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Beyin ve Sinir Cerrahisi
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Epidural Fibrosis İle İlgili Çalışması Olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Enfeksiyon Hastalıkları
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Kronik Yara Bakımı Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Histoloji ve Embriyoloji
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
3
|
1
|
Ovaryum Doku Transplantasyonu Alanında Çalışması Olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
İç Hastalıkları
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Ülseratif Kolit Vitamin d Reseptör İlişkisi İle İlgili Çalışması
Olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Kalp ve Damar Cerrahisi
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yan Dal Uzmanı Olmak,
Çocuk Kalp Hastalıkları Konusunda Çalışması Olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Kardiyoloji
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Kardiyolojik Toksisite Üzerine Çalışması Olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Kulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Yutmanın Elektrofizyolojik Değerlendirilmesi Konusunda
Çalışması Olmak.
|
Veteriner Fakültesi
|
Hayvan Besleme ve
Beslenme Hastalıkları
|
Profesör Dr.
|
1
|
1
|
Piliçlerde Ayak Tabanı Ülserleri ve Beslenme İlişkisi
Konusunda Çalışması Olmak.
|
Veteriner Fakültesi
|
Veterinerlik İç Hastalıkları
|
Doçent Dr.
|
3
|
1
|
Köpeklerde Giardiasis İle İlgili Çalışmaları Olmak.
|
Veteriner Fakültesi
|
Veterinerlik Viroloji
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Kedilerde Retrovirus Enfeksiyonları Üzerine Çalışma Yapmış
Olmak.
|
Ziraat Fakültesi
|
Arazi ve Su Kaynakları
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Tarımsal Su Yönetimi Konusunda Çalışmaları Olmak.
|
Ziraat Fakültesi
|
Tarım İşletmeciliği
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
İşletmelerde Etkinlik ve Verimlilik Konularında Çalışmaları
Olmak.
|
Ziraat Fakültesi
|
Tarımsal Makine
Sistemleri
|
Doçent Dr.
|
3
|
1
|
Meyve Hasat Mekanizasyonu Alanında Çalışması Olmak.
|
Ziraat Fakültesi
|
Yemler ve Hayvan Besleme
|
Doçent Dr.
|
1
|
1
|
Balyalanmış Silajlar Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.
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