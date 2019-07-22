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Avrasya Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
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Avrasya Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir duyuru ile akademi kadrolarda görevlendirilmek üzere çok sayıda personel alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları...

Avrasya Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir duyuru ile akademi kadrolarda görevlendirilmek üzere çok sayıda personel alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları...

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:41
Avrasya Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir duyuru ile akademi kadrolarda görevlendirilmek üzere çok sayıda personel alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları...
 

Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
• Dilekçe (Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, ünvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon No, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
• YÖK Formatlı özgeçmiş,
• Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
• Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
• Lisans/Lisansüstü Diploma ve Transkript Mezuniyet Belgeleri için E-Devlet üzerinden alınacak çıktı,
• ALES Sonuç Fotokopisi,(Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuracak adaylar ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.)
• Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programına Başvuracak Adaylar için) YDS ve dengi sınavlardan en az 80 puan almış olmak.
• İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
• Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
• Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
• İş Tecrübesi istenen ilanlarda SGK Hizmet dökümü sunulması gerekmektedir.
• Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
• Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
• Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Adres: Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 61010 Pelitli/ TRABZON Tel: 0462 334 64 44
• Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programına Başvuracak Adaylar için) YDS ve dengi sınavlardan en az 80 puan almış olmak.
• İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
• Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
• Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
• İş Tecrübesi istenen ilanlarda SGK Hizmet dökümü sunulması gerekmektedir.
• Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
• Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
• Öğretim Görevlisi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile
yapılacaktır. Adres: Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 61010 Pelitli/ TRABZON Tel: 0462 334 64 44

Anahtar Kelimeler:
avrasya üniversitesi personel alıyor işte başvuru şartları
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