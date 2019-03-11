Atlas Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alıyor!

FAKÜLTE / BİRİM KADRO UNVANI KADRO SAYISI UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce) vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 3 Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce) vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Psikoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahipolmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 3 Psikoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış veya Tıp Fakültesi mezunu olup,Psikiyatri veya Beyin veSinir Cerrahisi alanlarından uzmanlığını almış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 PPsikoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 3 Psikoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış veya Tıp Fakültesi mezunu olup,Psikiyatri veya Beyin ve Sinir Cerrahisi alanlarından uzmanlığını almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı vb.alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve Doçentlik ünvanına sahip olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 3 İngiliz Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı vb.alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Teknolojileri, Yeni Medya vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve Doçentlik ünvanına sahip olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 3 Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Teknolojileri, Yeni Medya vb. alanlardan doktorasını tamamlamış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Gıda Mühendisliği, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi veya Beslenme ve Diyetetik vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahipolmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 3 Gıda Mühendisliği, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi veya Beslenme ve Diyetetik vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı vb. alanlarda doktorasını tamamlamış olmak.Ve doçentlik unvanına sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 4 Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı vb. alanlarda doktorasını tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık veya Mimarlık alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 4 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık veya Mimarlık alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı vb. alanlarda doktorasını tamamlamış olmak.Ve doçentlik unvanına sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 4 Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı alanlarında doktorasını tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, Sanat Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak. Ve doçentlik unvanına sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 4 Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, Sanat Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Beslenme ve Diyetetik, Gastreontoloji, Endokrinoloji ve Metbolizma, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi) alanlarında doktorasını tamamlamış ve/veya Tıp Fakültesi mezunuolupuzmanlığınıalmışolmak.Vedoçentlikünvanına sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 3 Beslenme ve Diyetetik, Gastreontoloji, Endokrinoloji ve Metbolizma, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi) alanlarında doktorasını tamamlamış ve/veya TıpFakültesi mezunu olup uzmanlığını almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Dil ve Konuşma Bozuklukları, Odyoloji alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Anesteziyoloji, Nöroloji alanlarında Tıp fakültesi mezunu olup uzmanlığını almış olmak. Vedoçentlik ünvanına sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 3 Dil ve Konuşma Bozuklukları, Odyoloji alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Anesteziyoloji, Nörolojialanlarında Tıp fakültesi mezunu olup uzmanlığını almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinden Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı alanlarındauzmanlığını almış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 3 Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinden Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı alanlarındauzmanlığını almış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları alanlarında Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını almış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 3 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları alanlarında Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Hemşirelikte Yönetim,İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğumalanında uzmanlığını almış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 4 Hemşirelikte Yönetim,İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğumalanında uzmanlığını almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak veya Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknikerliği alanlarında doktorasını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi veya Kadın Hastalıkları ve Doğum alanlarında uzmanlığını almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim, EnformatikveyaElektronikMühendisliğialanlardaDoktorasını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, Bilişim, Sanat Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim, Enformatik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, Bilişim, Sanat Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Diş Hekimliği Fakültesi veya Biyomedikal Mühendisliği mezunu olmak veya Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknikerliği alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 4 Tıp Fakültesi mezunu olup, İç Hastalıkları veya Kalp ve Damar Cerrahisi alanlarında uzmanlığını almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Ortopedi ve Travmatoloji alanlarında uzmanlığını almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 4 Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Kardiyoloji veya Acil Tıp alanında uzmanlığını almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım, Acil Tıp Hemşireliği, Acil Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanlarından Doktorasını tamamlamış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Kardiyoloji veya Acil Tıp alanında uzmanlığını almış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 İşletme, Sağlık Yönetimi vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Tıp Fakültesi mezunu olup, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Biyokimya, Biyoloji vb.alanlarda doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum veya Üroloji alanlarında uzmanlığını almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Tıp Fakültesi mezunu olup,Radyoloji veya İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Sivil Havacılık, Sivil Havacılık Yönetimi, Hava Taşımacılığı vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Tıp Fakültesi mezunu olup, Üroloji, Enfeksiyon Hast.ve Mikrobiyoloji veya Dermatoloji alanlarında uzmanlığını almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak.