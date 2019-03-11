Atlas Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alıyor!

Atlas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 60 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.
Yayınlanan ilanda "Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
|Fakülte
|Kadro Unvanı
|Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar
|Kadro Sayısı
|ALES
|YDS/Eşdeğeri
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Ar.Gör.
|Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce)vb. alanlardan lisans mezunu olmak.
|1
|70
|80
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Ar.Gör.
|Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık vb.alanlardan Lisans mezunu olmak.
|1
|70
|50
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Ar.Gör.
|Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık vb.alanlardan Lisansmezunuolmak.
|1
|70
|80
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Ar.Gör.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı vb.alanlardan Lisans mezunu olmak.
|1
|70
|50
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Ar.Gör.
|Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Teknolojileri, Yeni Medya vb. alanlardan lisans mezunu olmak.
|1
|70
|50
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Ar.Gör.
|Gıda Mühendisliği, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi veya Beslenme ve Diyetetik vb. alanlardan Lisans mezunu olmak.
|1
|70
|50
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Ar.Gör.
|Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarında Lisans mezunu olmak.
|1
|70
|50
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Ar.Gör.
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık veyaMimarlıkalanlarından Lisans mezunu olmak.
|1
|70
|50
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Ar.Gör.
|Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Enformatik, Elektrik- Elektronik Mühendisliği vb. alanlarda Lisans mezunu olmak.
|1
|70
|50
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Ar.Gör.
|Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarında Lisans mezunu olmak.
|1
|70
|50
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ar.Gör.
|Ebelik, Hemşirelik alanlarından Lisans mezunu ve/veya Tıp Fakültesi alanlarından mezun olmak.
|1
|70
|50
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ar.Gör.
|Hemşirelik alanında Lisans mezunu ve/veya Tıp Fakültesi alanlarından mezun olmak.
|1
|70
|50
|Meslek Yüksekokulu
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|Diş Hekimliği Fakültesi,Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknikerliği alanlarından mezun olmak.
|3
|70
|-
|Meslek Yüksekokulu
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim, Enformatik veya Elektronik Mühendisliği alanlarda Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak.
|3
|70
|-
|Meslek Yüksekokulu
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, Bilişim, Sanat Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Tezli YüksekLisansını tamamlamış olmak.
|3
|70
|-
|Meslek Yüksekokulu
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim, Enformatik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliğialanlarda Tezli Yüksek Lisansını tamamlamışolmak.
|3
|70
|-
|Meslek Yüksekokulu
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, Bilişim, Sanat Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Tezli YüksekLisansını tamamlamış olmak.
|3
|70
|-
|Meslek Yüksekokulu
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|Diş Hekimliği Fakültesi veya Biyomedikal Mühendisliği mezunu olmak veya Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknikerliği alanlarından Tezli Yüksek Lisans tamamlamış olmak.
|3
|70
|-
|Meslek Yüksekokulu
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyonalanında Tezli Yüksek Lisansını tamamlamışolmak.
|2
|70
|-
|Meslek Yüksekokulu
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım, Acil Tıp Hemşireliği, Acil Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanlarında Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak.
|3
|70
|80
|Meslek Yüksekokulu
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|İşletme, Sağlık Yönetimi vb. alanlarda Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak.
|3
|70
|-
|Meslek Yüksekokulu
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|Biyokimya, Biyoloji vb.alanlarda Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak.
|1
|70
|-
|Meslek Yüksekokulu
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|Sivil Havacılık, Sivil Havacılık Yönetimi, Hava Taşımacılığı vb. alanlarda Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak.
|3
|70
|-
|Meslek Yüksekokulu
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama vb.alanlardan Tezli Yüksek Lisansını tamamlamışolmak.
|3
|70
|-
|Meslek Yüksekokulu
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Görsel İletişim Tasarımı, Bilişim,Yeni Medya, Enformatik, Sanat Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb.alanlarda Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak.
|3
|70
|-
|Rektörlüğe Bağlı Bölümler Yabancı Diller
|Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
|Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili EĞitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu olmak ve bualanların birinden Tezli Yüksek Lisansını tamamlamışolmak.
|12
|70
|80
|Duyuru Başvuru Tarihi
|:
|11.03.2019
|Son Başvuru Tarihi
|:
|25.03.2019
|Ön Değerleme Tarihi
|:
|27.03.2019
|Sınav Giriş Tarihi
|:
|28.03.2019
|Sonuç Açıklama Tarihi
|:
|29.03.2019
|Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
|:
|www.atlas.edu.tr
Başvuru Yeri : Ataköy 7-8-9.Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. A-B Blok No:18/1 D:107 Bakırköy/İSTANBUL
Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.
İlana başvuru ile ilgili belge / bilgilere Üniversitemizin www.atlas.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır.
|FAKÜLTE / BİRİM
|KADRO UNVANI
|KADRO SAYISI
|UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce) vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce) vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|Psikoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahipolmak.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Psikoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış veya Tıp Fakültesi mezunu olup,Psikiyatri veya Beyin veSinir Cerrahisi alanlarından uzmanlığını almış olmak.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|PPsikoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Psikoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış veya Tıp Fakültesi mezunu olup,Psikiyatri veya Beyin ve Sinir Cerrahisi alanlarından uzmanlığını almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|İngiliz Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı vb.alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve Doçentlik ünvanına sahip olmak.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|İngiliz Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı vb.alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Teknolojileri, Yeni Medya vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve Doçentlik ünvanına sahip olmak.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Teknolojileri, Yeni Medya vb. alanlardan doktorasını tamamlamış olmak.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|Gıda Mühendisliği, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi veya Beslenme ve Diyetetik vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahipolmak.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Gıda Mühendisliği, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi veya Beslenme ve Diyetetik vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı vb. alanlarda doktorasını tamamlamış olmak.Ve doçentlik unvanına sahip olmak.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|4
|Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı vb. alanlarda doktorasını tamamlamış olmak.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık veya Mimarlık alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|4
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık veya Mimarlık alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı vb. alanlarda doktorasını tamamlamış olmak.Ve doçentlik unvanına sahip olmak.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|4
|Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı alanlarında doktorasını tamamlamış olmak.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, Sanat Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak. Ve doçentlik unvanına sahip olmak.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|4
|Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, Sanat Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|Beslenme ve Diyetetik, Gastreontoloji, Endokrinoloji ve Metbolizma, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi) alanlarında doktorasını tamamlamış ve/veya Tıp Fakültesi mezunuolupuzmanlığınıalmışolmak.Vedoçentlikünvanına sahip olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Beslenme ve Diyetetik, Gastreontoloji, Endokrinoloji ve Metbolizma, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi) alanlarında doktorasını tamamlamış ve/veya TıpFakültesi mezunu olup uzmanlığını almış olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|Dil ve Konuşma Bozuklukları, Odyoloji alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Anesteziyoloji, Nöroloji alanlarında Tıp fakültesi mezunu olup uzmanlığını almış olmak. Vedoçentlik ünvanına sahip olmak
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Dil ve Konuşma Bozuklukları, Odyoloji alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Anesteziyoloji, Nörolojialanlarında Tıp fakültesi mezunu olup uzmanlığını almış olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinden Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı alanlarındauzmanlığını almış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinden Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı alanlarındauzmanlığını almış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları alanlarında Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını almış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları alanlarında Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını almış olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Prof.Dr.
|1
|Hemşirelikte Yönetim,İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğumalanında uzmanlığını almış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak.
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Doç.Dr.
|1
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dr.Öğretim Üyesi
|4
|Hemşirelikte Yönetim,İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğumalanında uzmanlığını almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak veya Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknikerliği alanlarında doktorasını tamamlamış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi veya Kadın Hastalıkları ve Doğum alanlarında uzmanlığını almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim, EnformatikveyaElektronikMühendisliğialanlardaDoktorasını tamamlamış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, Bilişim, Sanat Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim, Enformatik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, Bilişim, Sanat Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Diş Hekimliği Fakültesi veya Biyomedikal Mühendisliği mezunu olmak veya Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknikerliği alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|4
|Tıp Fakültesi mezunu olup, İç Hastalıkları veya Kalp ve Damar Cerrahisi alanlarında uzmanlığını almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Ortopedi ve Travmatoloji alanlarında uzmanlığını almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|4
|Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Kardiyoloji veya Acil Tıp alanında uzmanlığını almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım, Acil Tıp Hemşireliği, Acil Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanlarından Doktorasını tamamlamış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Kardiyoloji veya Acil Tıp alanında uzmanlığını almış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|İşletme, Sağlık Yönetimi vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Tıp Fakültesi mezunu olup, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Biyokimya, Biyoloji vb.alanlarda doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum veya Üroloji alanlarında uzmanlığını almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Tıp Fakültesi mezunu olup,Radyoloji veya İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Sivil Havacılık, Sivil Havacılık Yönetimi, Hava Taşımacılığı vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Tıp Fakültesi mezunu olup, Üroloji, Enfeksiyon Hast.ve Mikrobiyoloji veya Dermatoloji alanlarında uzmanlığını almış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak.
|Meslek Yüksekokulu
|Dr.Öğretim Üyesi
|3
|Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Görsel İletişim Tasarımı, Bilişim,Yeni Medya, Enformatik, Sanat Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb.alanlarda doktorasını tamamlamış olmak.
Başvuru Yeri: Ataköy 7-8-9.Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. A-B Blok No:18/1 D:107 Bakırköy/İSTANBUL
Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’ na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.
İlana başvuru ile ilgili belge / bilgilere Üniversitemizin www.atlas.edu.tr adresinden ulaşılabilir.