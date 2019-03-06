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Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alıyor!

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 18 Öğretim Üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alıyor!

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 18 Öğretim Üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

06 Mart 2019 Çarşamba 22:08
Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alıyor!

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 18 Öğretim Üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.
 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili akademik birime;

Adayların, 06/03/2019 ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (20/03/2019 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 1

İlgili Anabilim Dalında Doçentlik Unvanı Almış Olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent 1 1

İlgili Anabilim Dalında Doçentlik Unvanı Almış Olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent 1 1

İki Yönlü Dağılımlar ve Regresyon Modellemesi Konusunda Çalışmalar Yapmış
Olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 3 1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış ve Öğretmen Mesleki Gelişimi İle İlgili Çalışmalar
Yapmış Olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Sosyotelizm ve Öğretmenlerin Profesyonel Gelişimleri İle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Özel Eğitim Alanında Doktora Yapmış Olmak ve İlgili Anabilim Dalında Çalışmalar Yapmış
Olmak.
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 3 1

İngiliz Dili Öğretimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Fen Edebiyat

Fakültesi		 Sosyoloji Genel Sosyoloji ve

Metodoloji		 Doçent 1 1

Sosyoloji Alanında Doçentlik Unvanı Almış

Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Doktor Öğretim Üyesi 1 1

FelsefeAlanındaDoktoraYapmışOlmakve Siyaset Felsefesi, Ahlak Felsefesi veKadın Hakları Üzerine Çalışmalar YapmışOlmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam

Bilimleri		 Hadis Doçent 1 1

Temel İslam Bilimleri Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojileri Doçent 1 1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak ve İlgili
Anabilim Dalında Çalışmalar Yapmış Olmak.
Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Kamu Ölçmeleri Doçent 1 1

HaritaMühendisliğiAlanındaDoçentlikUnvanı Almış Olmak ve İlgili Anabilim Dalında Çalışmalar YapmışOlmak.
Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Doçent 1 1

Orman Endüstri Mühendisliği Alanında
Doçentlik Unvanı Almış Olmak ve İlgili Anabilim Dalında Çalışmalar Yapmış Olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 3 1

HemşirelikAlanındaDoktoraYapmışOlmakve
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
Sanat veTasarımFakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Teknikleri Doçent 1 1

Peyzaj Mimarlığı Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak ve Peyzaj Teknikleri Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
Artvin Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi Doçent 1 1

KimyaAlanındaDoçentlikUnvanıAlmışOlmak ve Organik Kimya Alanında Çalışmalar YapmışOlmak.
ArtvinMeslek

Yüksekokulu		 Makine ve Metal

Teknolojileri		 Makine Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Makine Mühendisliği Alanında Doktora

Yapmış Olmak.
Artvin Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Kültürel Miras ve Turizm Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Kültürel Bellek ve Sözlü Anlatımlar Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.
Son Güncelleme: 06.03.2019 22:40
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artvin çoruh üniversitesi personel alıyor
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