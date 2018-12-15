artvin çoruh üniversitesi öğretim üyesi alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 9 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm ayrıntıları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.



Yayımlanan ilanda "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarım kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili akademik birime:



Adayların, 14/12/2018 ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (28/12/2018 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.



Not: Yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.