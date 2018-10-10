Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 45 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;
- - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 19.07.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ve 22.05.2018 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ve 31.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.
- - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
- - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;
- - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
- - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
- - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
- - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
- - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.
- - Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA
(*) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|
KLİNİK
BİLİMLER
|
PERİODONTOLOJİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Diabetli bireylerin implant çevresi oluk sıvılarındaki pro-inflamatuar sitokin seviyeleri ve dişeti
çekilmelerinde konsantre büyüme faktörü kullanımı konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|
KLİNİK
BİLİMLER
|
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Konik ışınlı bilgisayarlı
tomografinin hareket artefaktları ve sekonder çürük teşhisindeki
etkinliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|
KLİNİK
BİLİMLER
|
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
3
|
1
|
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile antropoloji ve periodontal hastalıklarda dijital subtraksiyon
radyografisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
|
HUKUK FAKÜLTESİ
|
ÖZEL HUKUK
|
MEDENİ USUL VE
İCRA İFLAS HUKUKU
|
DOÇENT
|
2
|
1
|
Alan derslerini İngilizce ve
Almanca anlatabilecek yetkinliğe sahip olmak.
|
HUKUK FAKÜLTESİ
|
ÖZEL HUKUK
|
TİCARET HUKUKU
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
3
|
1
|
Şirketler Hukuku alanında
çalışmaları olmak ve alan derslerini Almanca ve İngilizce anlatabilecek yetkinliğe sahip olmak.
|
HUKUK FAKÜLTESİ
|
ÖZEL HUKUK
|
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Milletlerarası sözleşmeler hukuku alanında çalışmaları olmak ve alan derslerini İngilizce ve Almanca anlatabilecek yetkinliğe sahip
olmak.
|
HUKUK FAKÜLTESİ
|
ÖZEL HUKUK
|
MEDENİ HUKUK
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
3
|
1
|
Enerji hukuku ile ilgili çalışmaları ve ilgili alanda tecrübesi olmak.
|
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
|
TARİH
|
GENEL TÜRK TARİHİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
İpek Yolu ve Türk Eğitim Tarihi iel ilgili çalışmaları olmak.
|
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
|
TARİH
|
YENİÇAĞ TARİHİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Osmanlı'nın Balkanlardaki iskan siyaseti, Osmanlı diplomatikası ve Anadolu'daki yer adları üzerine çalışmaları olmak.
|
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
|
TARİH
|
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ TARİHİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Ortadoğu ve Harp Tarihi
alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
|
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
|
TARİH
|
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ TARİHİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
2
|
1
|
Türkiye Cumhuriyeti Diplomatları,
Askeri-Siyasi tarihle ilgili çalışmaları olmak.
|
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
|
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
|
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
4
|
1
|
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, kültürlerarası İngilizce ve Edebiyatta uzam ve diaspora
alanında çalışmaları olmak.
|
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
|
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
|
HADİS
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Hadis, Siyaset ve Hz.Peygamber
aleyhtarlığı konularında çalışmaları bulunmak.
|
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
|
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
|
HADİS
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
3
|
1
|
Şia'nın hadis anlayışı ve metin
tenkidi konularında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, bu
alanda çalışıyor olmak ve iyi derecede İngilizce ve Farsça bilmek.
|
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
|
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
|
İSLAM HUKUKU
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
İslam ceza hukukunda cezayı düşüren haller ve islam ceza
hukukunda af alanında çalışmalar yapmış olmak.
|
İŞLETME FAKÜLTESİ
|
BANKACILIK VE FİNANS
|
FİNANSAL
EKONOMETRİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Enerji finansı ve ekonomisi, finansal piyasalar ve kurumlar ile bulanık kümeleme alanlarında
akademik çalışmaları bulunmak.
|
İŞLETME FAKÜLTESİ
|
İŞLETME
|
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Kurumsal ve Eleştirel Teori ile
postmodernizm alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.
|
İŞLETME FAKÜLTESİ
|
İŞLETME
|
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Yenilik yönetimi, yenilikçi örgüt kültürü, yenilikçi girişimcilik, örgütsel kültür ve firma performansı ilişkisi alanlarında
akademik çalışmaları bulunmak.
|
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
ENERJİ SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİĞİ
|
ENERJİ SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİĞİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Enerji Fiziği ve Mühendisliği'ne yönelik teorik yaklaşımlar ve uygulamalar ile termoelektrik
sistemlerin incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.
|
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
|
MATEMATİK
|
MATEMATİK- BİLGİSAYAR
BİLİMLERİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Kanser hücre istilası ve çok ölçekli matematiksel modellerin analizi ve nümerik çözümleri üzerine
çalışmaları olmak.
|
MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
MATEMATİK
|
MATEMATİK-
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Akışkanların grad-div stabilizasyonu ve diferansiyel
denklemlerin nümerik çözümleri üzerine çalışmaları olmak.
|
MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
|
HİDROLİK
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
İnşaat Mühendisliği'nde lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.Liman ve ani genişlemelerde meydana gelen geri-dönüşümlü akımlarda kirlilik yayılımı veya birikimi;
Hidrokinetik türbin tasarımı ve simülasyonu ve küçük hidroelektrik santrallerin fizibilitesi
konularını çalışmış olmak.
|
MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
|
TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Lisans, yüksek lisans ve
doktorasını Makine Mühendisliği bölümünden almak.Termokimyasal su ayrıştırma çevrimleri ile nükleer
ve yenilenebilir hidrojen üretimi konusunda çalışmaları olmak.
|
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
|
GEOTEKNİK
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Doymamış zeminlerin mekaniği ve yağış nedenli stabilite problemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
SOSYAL HİZMET
|
SOSYAL HİZMET
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Doktorasını psikolojik danışma ve rehberlik alanında yapmış olmak, doçentliğini sosyal hizmet alanında almış olmak, psikometrik araçlar ve siber zorbalık alanında
çalışmaları olmak.
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
SOSYAL HİZMET
|
SOSYAL HİZMET
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
5
|
1
|
Klinik odaklı sosyal hizmet alanında doktora yapmış
olmak.Okul sosyal hizmeti, kanıta dayalı sosyal hizmet uygulamaları, çocuk ve aile konularında
çalışmalar yapmış olmak.
|
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
|
İKTİSAT
|
İKTİSAT POLİTİKASI
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Endüstriyel Organizasyon ve enerji iktisadı alanlarında çalışmaları olmak.
|
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
|
İKTİSAT
|
İKTİSAT TEORİSİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Ekonometri, Zaman Serileri Analizi, Panel veri Analizi, Model Seçimi Problemleri, Büyük Veri,Veri Madenciliği ve Makine öğrenmesi üzerine çalışmaları
olmak.
|
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
|
SİYASET BİLİMİ VE KAMU
YÖNETİMİ
|
KENTLEŞME VE
ÇEVRE SORUNLARI
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Ekolojik akımların kamu kurumlarında uygulanabilirliği
hakkında çalışma yapmış olmak.
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT
CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
|
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
|
İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
İşletme dalında doktora yapmış olup, firma değeri ve performans
ölçümü konularında çalışmaları olmak.
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT
CÖMERTOĞLU
MESLEK YÜKSEKOKULU
|
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
|
İŞLETME
YÖNETİMİ PROGRAMI
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
İşletme dalında doktora yapmış olup, ARGE etkinliklerinin analizi ve enerji etkinliği konularında
çalışmaları olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Yenidoğan uzmanı olmak, yenidoğan hastalıklarında fototerapi ve enflamasyon
konusunda çalışmaları olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
İÇ HASTALIKLARI
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Tıbbi onkoloji uzmanı olmak, kanser epidemiyolojisi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak, meme, nazofarenks ve santral sinir sistemi kanserleri konusunda çalışma veya yapmış-
yürütmüş olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
İÇ HASTALIKLARI
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Romatoloji uzmanı olmak, Ailevi Akdeniz ateşi ve Sjögren sendromunda cinsel fonksiyon bozukluğu ile ilgili çalışması
olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
AİLE HEKİMLİĞİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Göçmen sağlık çalışanlarının uyum
eğitimlerinde deneyim sahibi olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Çocuk nöropsikiyatrik
hastalıklarında zeka testlerinin yordayıcı etkisini belirleme ve çocuk ve ergenlerde akran zorbalığı
konularında çalışmaları olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
NÖROLOJİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Akut iskemik inmeli hastalarda Thiol - disülfit dengesi konusunda çalışması olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
ACİL TIP
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Travmada oksidatif stres konusunda çalışması olmak,
ultrasonografi kullanımı konusunda deneyimli olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|
ACİL TIP
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
1
|
1
|
Tıbbi KBRN ve rejionel anestezi konusunda deneyimli olmak
|
TIP FAKÜLTESİ
|
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
|
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
|
PROFESÖR
|
1
|
1
|
Cerrahi sonrası hızlı iyileşme protokolleri (Enhanced recovery after surgery -ERAS) konusunda
bilgi sahibi ve deneyimi olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
|
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Endoskopik transsfenoidal hipofiz cerrahisi ve endoskopik sinüs
cerrahisi konularında deneyim ve çalışmaları olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
|
TIBBİ PATOLOJİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Transplantasyon patolojisi konusunda deneyimi olmak ve dermatopatoloji alanında deneyimi
ve çalışmaları olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
|
GÖZ HASTALIKLARI
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Nöro-oftalmoloji ve üvea
hastalıkları konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak, büyüme hormonu eksikliğinin optik sinir
üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
|
TIP FAKÜLTESİ
|
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
|
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
|
DOÇENT
|
1
|
1
|
Çocuk Ortopedisi, Serebral palsi, Hareket Analizi, Konjenital ve Gelişimsel Ortopedik Bozukluklar alanında uluslar arası tecrübeye
sahip olmak.
|
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
|
GRAFİK TASARIM
|
GRAFİK TASARIM
|
DR.ÖĞR.ÜYESİ
|
2
|
1
|
Kamusal sanat ve Kent Estetiği konusunda proje ve çalıştaylarda yer almış olmak, Türk Resim sanatında kültürel öğelerimizin kullanılması konusunda
deneyimleri ve sergileri olmak.
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