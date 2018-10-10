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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 45 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 45 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 11:58
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 45 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

  1. - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 19.07.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ve 22.05.2018 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ve 31.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.
  2. - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
  3. - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;
  4. - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
  5. - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
  6. - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
  7. - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
  8. - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

  1. - Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK

BİLİMLER

PERİODONTOLOJİ

DOÇENT

1

1

Diabetli bireylerin implant çevresi oluk sıvılarındaki pro-inflamatuar sitokin seviyeleri ve dişeti

çekilmelerinde konsantre büyüme faktörü kullanımı konusunda

çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK

BİLİMLER

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Konik ışınlı bilgisayarlı

tomografinin hareket artefaktları ve sekonder çürük teşhisindeki

etkinliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK

BİLİMLER

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

3

1

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile antropoloji ve periodontal hastalıklarda dijital subtraksiyon

radyografisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

MEDENİ USUL VE

İCRA İFLAS HUKUKU

DOÇENT

2

1

Alan derslerini İngilizce ve

Almanca anlatabilecek yetkinliğe sahip olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

TİCARET HUKUKU

DR.ÖĞR.ÜYESİ

3

1

Şirketler Hukuku alanında

çalışmaları olmak ve alan derslerini Almanca ve İngilizce anlatabilecek yetkinliğe sahip olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Milletlerarası sözleşmeler hukuku alanında çalışmaları olmak ve alan derslerini İngilizce ve Almanca anlatabilecek yetkinliğe sahip

olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

MEDENİ HUKUK

DR.ÖĞR.ÜYESİ

3

1

Enerji hukuku ile ilgili çalışmaları ve ilgili alanda tecrübesi olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

TARİH

GENEL TÜRK TARİHİ

DOÇENT

1

1

İpek Yolu ve Türk Eğitim Tarihi iel ilgili çalışmaları olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

TARİH

YENİÇAĞ TARİHİ

DOÇENT

1

1

Osmanlı'nın Balkanlardaki iskan siyaseti, Osmanlı diplomatikası ve Anadolu'daki yer adları üzerine çalışmaları olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ TARİHİ

DOÇENT

1

1

Ortadoğu ve Harp Tarihi

alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ TARİHİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

2

1

Türkiye Cumhuriyeti Diplomatları,

Askeri-Siyasi tarihle ilgili çalışmaları olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

DR.ÖĞR.ÜYESİ

4

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, kültürlerarası İngilizce ve Edebiyatta uzam ve diaspora

alanında çalışmaları olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

DOÇENT

1

1

Hadis, Siyaset ve Hz.Peygamber

aleyhtarlığı konularında çalışmaları bulunmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

DR.ÖĞR.ÜYESİ

3

1

Şia'nın hadis anlayışı ve metin

tenkidi konularında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, bu

alanda çalışıyor olmak ve iyi derecede İngilizce ve Farsça bilmek.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

İslam ceza hukukunda cezayı düşüren haller ve islam ceza

hukukunda af alanında çalışmalar yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

FİNANSAL

EKONOMETRİ

PROFESÖR

1

1

Enerji finansı ve ekonomisi, finansal piyasalar ve kurumlar ile bulanık kümeleme alanlarında

akademik çalışmaları bulunmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

PROFESÖR

1

1

Kurumsal ve Eleştirel Teori ile

postmodernizm alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

PROFESÖR

1

1

Yenilik yönetimi, yenilikçi örgüt kültürü, yenilikçi girişimcilik, örgütsel kültür ve firma performansı ilişkisi alanlarında

akademik çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ

MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ SİSTEMLERİ

MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Enerji Fiziği ve Mühendisliği'ne yönelik teorik yaklaşımlar ve uygulamalar ile termoelektrik

sistemlerin incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

MATEMATİK

MATEMATİK- BİLGİSAYAR

BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Kanser hücre istilası ve çok ölçekli matematiksel modellerin analizi ve nümerik çözümleri üzerine

çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK VE

DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MATEMATİK

MATEMATİK-

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Akışkanların grad-div stabilizasyonu ve diferansiyel

denklemlerin nümerik çözümleri üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK VE

DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

DOÇENT

1

1

İnşaat Mühendisliği'nde lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.Liman ve ani genişlemelerde meydana gelen geri-dönüşümlü akımlarda kirlilik yayılımı veya birikimi;

Hidrokinetik türbin tasarımı ve simülasyonu ve küçük hidroelektrik santrallerin fizibilitesi

konularını çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE

DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ

TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Lisans, yüksek lisans ve

doktorasını Makine Mühendisliği bölümünden almak.Termokimyasal su ayrıştırma çevrimleri ile nükleer

ve yenilenebilir hidrojen üretimi konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

PROFESÖR

1

1

Doymamış zeminlerin mekaniği ve yağış nedenli stabilite problemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

SOSYAL HİZMET

DOÇENT

1

1

Doktorasını psikolojik danışma ve rehberlik alanında yapmış olmak, doçentliğini sosyal hizmet alanında almış olmak, psikometrik araçlar ve siber zorbalık alanında

çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

SOSYAL HİZMET

DR.ÖĞR.ÜYESİ

5

1

Klinik odaklı sosyal hizmet alanında doktora yapmış

olmak.Okul sosyal hizmeti, kanıta dayalı sosyal hizmet uygulamaları, çocuk ve aile konularında

çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

DOÇENT

1

1

Endüstriyel Organizasyon ve enerji iktisadı alanlarında çalışmaları olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

DOÇENT

1

1

Ekonometri, Zaman Serileri Analizi, Panel veri Analizi, Model Seçimi Problemleri, Büyük Veri,Veri Madenciliği ve Makine öğrenmesi üzerine çalışmaları

olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU

YÖNETİMİ

KENTLEŞME VE

ÇEVRE SORUNLARI

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Ekolojik akımların kamu kurumlarında uygulanabilirliği

hakkında çalışma yapmış olmak.

ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT

CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

İşletme dalında doktora yapmış olup, firma değeri ve performans

ölçümü konularında çalışmaları olmak.

ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT

CÖMERTOĞLU

MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İŞLETME

YÖNETİMİ PROGRAMI

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

İşletme dalında doktora yapmış olup, ARGE etkinliklerinin analizi ve enerji etkinliği konularında

çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Yenidoğan uzmanı olmak, yenidoğan hastalıklarında fototerapi ve enflamasyon

konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak, kanser epidemiyolojisi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak, meme, nazofarenks ve santral sinir sistemi kanserleri konusunda çalışma veya yapmış-

yürütmüş olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Romatoloji uzmanı olmak, Ailevi Akdeniz ateşi ve Sjögren sendromunda cinsel fonksiyon bozukluğu ile ilgili çalışması

olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

AİLE HEKİMLİĞİ

DOÇENT

1

1

Göçmen sağlık çalışanlarının uyum

eğitimlerinde deneyim sahibi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Çocuk nöropsikiyatrik

hastalıklarında zeka testlerinin yordayıcı etkisini belirleme ve çocuk ve ergenlerde akran zorbalığı

konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÖROLOJİ

DOÇENT

1

1

Akut iskemik inmeli hastalarda Thiol - disülfit dengesi konusunda çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ACİL TIP

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Travmada oksidatif stres konusunda çalışması olmak,

ultrasonografi kullanımı konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ACİL TIP

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

1

Tıbbi KBRN ve rejionel anestezi konusunda deneyimli olmak

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

PROFESÖR

1

1

Cerrahi sonrası hızlı iyileşme protokolleri (Enhanced recovery after surgery -ERAS) konusunda

bilgi sahibi ve deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Endoskopik transsfenoidal hipofiz cerrahisi ve endoskopik sinüs

cerrahisi konularında deneyim ve çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

DOÇENT

1

1

Transplantasyon patolojisi konusunda deneyimi olmak ve dermatopatoloji alanında deneyimi

ve çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Nöro-oftalmoloji ve üvea

hastalıkları konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak, büyüme hormonu eksikliğinin optik sinir

üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

DOÇENT

1

1

Çocuk Ortopedisi, Serebral palsi, Hareket Analizi, Konjenital ve Gelişimsel Ortopedik Bozukluklar alanında uluslar arası tecrübeye

sahip olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIM

GRAFİK TASARIM

DR.ÖĞR.ÜYESİ

2

1

Kamusal sanat ve Kent Estetiği konusunda proje ve çalıştaylarda yer almış olmak, Türk Resim sanatında kültürel öğelerimizin kullanılması konusunda

deneyimleri ve sergileri olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.10.2018 12:54
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ankara yıldırım beyazıt üniversitesi personel alım ilanı
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