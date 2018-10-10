Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Alım İlanı

HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK TİCARET HUKUKU DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Şirketler Hukuku alanında çalışmaları olmak ve alan derslerini Almanca ve İngilizce anlatabilecek yetkinliğe sahip olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Milletlerarası sözleşmeler hukuku alanında çalışmaları olmak ve alan derslerini İngilizce ve Almanca anlatabilecek yetkinliğe sahip olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK MEDENİ HUKUK DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Enerji hukuku ile ilgili çalışmaları ve ilgili alanda tecrübesi olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH GENEL TÜRK TARİHİ DOÇENT 1 1 İpek Yolu ve Türk Eğitim Tarihi iel ilgili çalışmaları olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH YENİÇAĞ TARİHİ DOÇENT 1 1 Osmanlı'nın Balkanlardaki iskan siyaseti, Osmanlı diplomatikası ve Anadolu'daki yer adları üzerine çalışmaları olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ DOÇENT 1 1 Ortadoğu ve Harp Tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 2 1 Türkiye Cumhuriyeti Diplomatları, Askeri-Siyasi tarihle ilgili çalışmaları olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DR.ÖĞR.ÜYESİ 4 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, kültürlerarası İngilizce ve Edebiyatta uzam ve diaspora alanında çalışmaları olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ HADİS DOÇENT 1 1 Hadis, Siyaset ve Hz.Peygamber aleyhtarlığı konularında çalışmaları bulunmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ HADİS DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Şia'nın hadis anlayışı ve metin tenkidi konularında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, bu alanda çalışıyor olmak ve iyi derecede İngilizce ve Farsça bilmek.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ İSLAM HUKUKU DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 İslam ceza hukukunda cezayı düşüren haller ve islam ceza hukukunda af alanında çalışmalar yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ BANKACILIK VE FİNANS FİNANSAL EKONOMETRİ PROFESÖR 1 1 Enerji finansı ve ekonomisi, finansal piyasalar ve kurumlar ile bulanık kümeleme alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROFESÖR 1 1 Kurumsal ve Eleştirel Teori ile postmodernizm alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.