Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 32 Akademik Personel Alacak

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / ALANI UNVA NI DERECE Sİ ADE T AÇIKLAMA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliğ i Elektronik Doçent 1 1 Haberleşme sistemlerinin sayısal tasarımı konusunda çalışmaları olmak, Doçentlik unvanını Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliğ i Devreler ve Sistemler Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Lisans Yüksek Lisans ve Doktorasını Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden almış olmak, Savunma sanayi projelerinde çalışıyor ve çalışmış olmak, Bacaklı robotik platformlarda görüntü işleme, imge hareket bulanıklığının giderilmesi ve FPGA/GPU ve diğer gömülü yüksek performanslı hesaplama donanımları konularında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliğ i Kimya Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Lisans, Yüksek lisans ve doktorasını Kimya Mühendisliğinde yapmış olmak. Grafen oksit - manyetik nanokompozitler, kimyasal buhar biriktirme ve standart hazırlama konularında çalışmalar yapmış olup iyi derecede AutoCAD bilmek.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliğ i Metalik Malzemeler Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Lisans, Yüksek lisans ve doktora eğitimini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yapmış olmak, Yakıt hücreleri - fotovoltaik alanında kullanılan malzemeler ve metal - seramik kaplamaların elektrokimyasal üretimi ve karakterizasyonu alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliğ i Endüstri Mühendisliği Doçent 2 1 Doçentliğini Endüstri Mühendisliğinde almış olmak. Veri Zarflama Analizi, çok ölçütlüKarar Verme Teknikleri, uygulamalı matematik ve Bulanık Küme teorisi konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Spor Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Pliometrik ve çekiş antrenmanları üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Erken çocukluk eğitiminde Reggio Emilia yaklaşımı ve okul öncesi dönemde üst biliş ve düşünme becerileri konusunda deneysel araştırma yapmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Dr. Öğretim Üyesi 4 1 Sağlığın geliştirilmesi ve eğitimi ile kaynaştırma öğrencisi ve diğer öğrencilerde rasyonel duygucu eğitim konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasy on Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğretim Üyesi 5 1 Fizyoloji alanında yüksek lisans, Spor fizyoterapisi alanında doktora derecesine sahip olmak.

Türk Musikisi Devlet Konservatuv arı Türk Müziği (Türk Din Musikisi Anasanat Dalı) Doçent 1 1 Türk Mûsikîsi Nazariyatı Tarihi ve Çalgı Bilim Tarihi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Grafik Tasarım Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Özel eğitim görsel sanatlar dersi, sanat eserlerini okuma becerileri ve kültürel miras alanında yayınları; metinlerin okuma ve anlaşılması konusunda deneyimi olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Grafik Tasarım Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Resim alanında sanatta yeterlik yapmış olmak ve Görsel etnografya üzerine yayınları bulunmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Kanıta dayalı travma kursu eğiticisi olmak, AHA (American Heart Assosication) kursu eğiticisi olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Kardiyopulmoner rehabilitasyon ve romatoloji alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 Uyku tıbbı konusunda deneyimli olmak, KOAH ve pulmoner emboli alanlarında çalışmaları olmak.