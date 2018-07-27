Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 32 Akademik Personel Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanla 32 akademik personel alım yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan resmi açıklama şöyle;
- - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 19.07.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ve 22.05.2018 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ve 31.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.
- - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
- - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;
- - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki
4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
- - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
- - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
- - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
- - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.
- - Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA
(*) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara Tıbbi Biyoloji kadroları hariç Tıp doktoru dışında müracaat kabul edilmeyecektir.
(**) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.
|
BİRİMİ
|
BÖLÜMÜ
|
ANABİLİM DALI
/ ALANI
|
UNVA
NI
|
DERECE
Sİ
|
ADE
T
|
AÇIKLAMA
|
Diş Hekimliği
Fakültesi
|
Klinik Bilimler
|
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
|
Dr. Öğretim
Üyesi
|
4
|
1
|
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografide hareket artefaktları ve fasiyal rekonstrüksiyonü
zerine çalışmalar yapmış olmak.
|
Mimarlık Fakültesi
|
Mimarlık
|
Yapı Bilimleri
|
Doçent
|
1
|
1
|
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Bina Enerji Performansı, Mikroklimatik Konfor ve
Binalarda Sayısal Simülasyon ile Yapı Fiziği alanında çalışmaları olmak.
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|
Enerji Sistemleri Mühendisliğ i
|
Enerji Sistemleri Mühendisliği
|
Doçent
|
1
|
1
|
Lisans yüksek lisans ve doktorasını Kimya mühendisliğinde yapmış olmak: Kiralbileşikler, nanoelektronik yapıları n modelleme ve benzetimi ve Plazmonik yarı- iletken nanokompozitlerin yenilenebilir enerji
üretiminde kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|
Bilgisayar Mühendisliğ i
|
Bilgisayar Yazılımı
|
Doçent
|
2
|
1
|
3B Bilgisayar grafikleri ve simülasyon sistemleri ile yüksek başarımlı paralel hesaplama ve GPU ile optimizasyon konularında çalışmalar yapmış olmak. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanından Doçentlik unvanını almış olmak.
|
BİRİMİ
|
BÖLÜMÜ
|
ANABİLİM DALI
/ ALANI
|
UNVA
NI
|
DERECE
Sİ
|
ADE
T
|
AÇIKLAMA
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|
Elektrik - Elektronik Mühendisliğ i
|
Elektronik
|
Doçent
|
1
|
1
|
Haberleşme sistemlerinin sayısal tasarımı konusunda çalışmaları olmak, Doçentlik unvanını Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Elektrik - Elektronik
Mühendisliği alanında almış olmak.
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|
Elektrik - Elektronik Mühendisliğ i
|
Devreler ve Sistemler
|
Dr. Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Lisans Yüksek Lisans ve Doktorasını Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden almış olmak, Savunma sanayi projelerinde çalışıyor ve çalışmış olmak,
Bacaklı robotik platformlarda görüntü işleme,
imge hareket bulanıklığının giderilmesi ve FPGA/GPU ve diğer gömülü yüksek performanslı hesaplama donanımları konularında çalışmaları olmak
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|
Kimya Mühendisliğ i
|
Kimya Mühendisliği
|
Dr. Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Lisans, Yüksek lisans ve doktorasını Kimya
Mühendisliğinde yapmış olmak. Grafen oksit - manyetik nanokompozitler, kimyasal buhar biriktirme ve standart hazırlama konularında
çalışmalar yapmış olup iyi derecede AutoCAD bilmek.
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|
Metalürji ve Malzeme Mühendisliğ i
|
Metalik Malzemeler
|
Dr. Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Lisans, Yüksek lisans ve doktora eğitimini
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yapmış olmak, Yakıt hücreleri - fotovoltaik alanında kullanılan malzemeler ve metal - seramik kaplamaların elektrokimyasal üretimi ve karakterizasyonu alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|
Endüstri Mühendisliğ i
|
Endüstri Mühendisliği
|
Doçent
|
2
|
1
|
Doçentliğini Endüstri Mühendisliğinde almış
olmak. Veri Zarflama Analizi, çok ölçütlüKarar Verme Teknikleri,
uygulamalı matematik ve Bulanık Küme teorisi konularında çalışmaları olmak.
|
Sağlık
Bilimleri Fakültesi
|
Spor Bilimleri
|
Spor Bilimleri
|
Dr.
Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Pliometrik ve çekiş antrenmanları üzerine çalışmaları olmak.
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Çocuk Gelişimi
|
Çocuk Gelişimi
|
Dr. Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Erken çocukluk
eğitiminde Reggio Emilia yaklaşımı ve okul öncesi dönemde üst biliş ve düşünme becerileri konusunda deneysel araştırma yapmak.
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Hemşirelik
|
Halk Sağlığı Hemşireliği
|
Dr. Öğretim Üyesi
|
4
|
1
|
Sağlığın geliştirilmesi ve eğitimi ile kaynaştırma öğrencisi ve diğer öğrencilerde rasyonel duygucu eğitim konularında
çalışmaları olmak.
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasy on
|
Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|
Dr. Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Fizyoloji alanında yüksek lisans, Spor fizyoterapisi alanında doktora derecesine sahip olmak.
|
Türk
Musikisi Devlet Konservatuv arı
|
Türk Müziği
|
(Türk Din Musikisi Anasanat Dalı)
|
Doçent
|
1
|
1
|
Türk Mûsikîsi Nazariyatı Tarihi ve Çalgı Bilim Tarihi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
|
Güzel Sanatlar Fakültesi
|
Grafik Tasarım
|
Grafik Tasarım
|
Dr. Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Özel eğitim görsel sanatlar dersi, sanat
eserlerini okuma becerileri ve kültürel miras alanında yayınları; metinlerin okuma ve
anlaşılması konusunda deneyimi olmak.
|
Güzel
Sanatlar Fakültesi
|
Grafik Tasarım
|
Grafik Tasarım
|
Dr.
Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Resim alanında sanatta yeterlik yapmış olmak
ve Görsel etnografya üzerine yayınları bulunmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Acil Tıp
|
Dr.
Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Kanıta dayalı travma kursu eğiticisi olmak,
AHA (American Heart Assosication) kursu eğiticisi olmak.
|
Tıp
Fakültesi
|
Dahili Tıp
Bilimleri
|
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
|
Doçent
|
1
|
1
|
Kardiyopulmoner rehabilitasyon ve romatoloji
alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Göğüs Hastalıkları
|
Doçent
|
1
|
1
|
Uyku tıbbı konusunda deneyimli olmak,
KOAH ve pulmoner emboli alanlarında çalışmaları olmak.
|
Tıp
|
Dahili Tıp
|
İç Hastalıkları
|
Doçent
|
1
|
1
|
Gastroenteroloji uzmanı olmak, kapsül
|
BİRİMİ
|
BÖLÜMÜ
|
ANABİLİM DALI
/ ALANI
|
UNVA
NI
|
DERECE
Sİ
|
ADE
T
|
AÇIKLAMA
|
Fakültesi
|
Bilimleri
|
endoskopi alanında deneyimi ve çalışmaları
olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Kardiyoloji
|
Dr. Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Transkateter aortik kapak replasmanı konusund a deneyimi ve çalışmaları olmak, periferikdamar hastalıklarının girişimsel tedavisi konusunda deneyim sahibi
olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Radyasyon Onkolojisi
|
Profesö r
|
1
|
1
|
İnvaziv mesane
kanserlerinde noadjuvan kemoterapi ve
radyoterapinin rolü ve sağ kalım üzerine etkisi konusunda çalışması olmak, yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) ve görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT)teknikleri konularında
yurtdışı deneyimi olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Temel Tıp Bilimleri
|
Tıbbi Biyoloji
|
Doçent
|
1
|
1
|
Biyokimya ve moleküler biyoloji konusunda
doktora derecesine sahip olmak, Hepatit B virüsü ve alfa glukozidaz enzim inhibitörleri ile kanda dolaşan tümör
hücrelerinin tesbitikonuları üzerinde deneyimi ve çalışmaları olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Temel Tıp Bilimleri
|
Tıbbi Biyoloji
|
Dr. Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Nanoteknoloji ve nanotıp alanında doktora yapmış
olmak, mikroakışkan sistemlerde nanopartikül üretimi üzerine deneyimi ve çalışmaları olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Göğüs Cerrahisi
|
Dr.
Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Yaşlı hastalarda akciğer kanseri tedavileri ile deneyimi ve çalışması olmak.
|
Tıp
Fakültesi
|
Cerrahi Tıp
Bilimleri
|
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
|
Doçent
|
1
|
1
|
Jinekoloji ve obstetrik alanlarında Thiol -
disülfit konusunda çalışmaları olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
|
Dr.
Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Transoral robotik cerrahi ve uyku
pozisyonunun uyku apnesi üzerine etkisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Üroloji
|
Dr.
Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Robotik Cerrahi ve mikro - TESE alanlarında deneyimi ve çalışmaları olmak.
|
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|
Siyaset
Bilimi ve
Kamu Yönetimi
|
-
|
Profesö r
|
1
|
1
|
Parlomentolar, Meşrutiyet ve Osmanlı son dönemi demokrasi tartışmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
|
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
|
Siyaset ve Yönetim Bilimleri
|
Doçent
|
2
|
1
|
Uluslararası İlişkiler alanında Doçentliğini almış olmak, Siyasal Parti Sistemleri, Avrasya Ekonomik Birliği ve Orta Asya alanlarında
çalışmaları olmak.
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|
Psikoloji
|
Uygulamalı Psikoloji
|
Doçent
|
1
|
1
|
Uygulamalı Psikoloji alanında; stres ve stresle
başa çıkma, psikolojik ölçek geliştirme, psikolojik danışmanlık programları ve modelleri, kültürler arası ve çok kültürlü psikolojik araştırmalar ve bekar danışmanlığı
konularında çalışmaları olmak.
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|
Sosyoloji
|
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
|
Dr. Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış olmak. Türk modernleşmesi Modern Türk Düşüncesi, Türk Sosyoloji Tarihi, Türkiye'de Siyasal hareketler hakkında sosyolojik bilimsel
çalışmaları bulunmak.