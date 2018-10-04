ankara sosyal bilimler üniversitesi personel alımı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 5 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ilgili maddelerine göre profesör ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doktor öğretim üyeleri için 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, Profesör kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4. Yabancı dil belgesi (80 puan) *

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

ÖNEMLİ NOTLAR

1 - Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

3 - Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4 - Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

5 - İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

6 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

7 - Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

* Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus - ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53

Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler Dini İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Ruh Sağlığı ve Din, Toplumsal Cinsiyet ve Din, Sekülerleşme Sürecinde Gençlik ve Din" konularında akademik çalışmaları olmak. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Enerji Ekonomisi ve Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri konularında akademik çalışmaları olmak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 2 Uluslararası Göç ve Göçmenlerin Entegrasyonu ve Göçmenlerin Entegrasyonunda Spor konularında akademik çalışmaları olmak. İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Kişilerarası Düzen, Üretgenlik, Kültürel Değerler ve Kültürlerarası Yönetim konularında akademik çalışmaları olmak. Yabancı Diller Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çağdaş İngiliz Tiyatrosu, Rönesans İngiliz Tiyatrosu ve Ekofobi konularında akademik çalışmaları olmak.

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