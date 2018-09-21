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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alım İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 1 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alım İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 1 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

21 Eylül 2018 Cuma 08:09
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alım İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 1 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan şöyle;

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

  1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
  2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
  3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  4. Dr.Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

  • Başvuru dilekçesi,
  • Özgeçmiş,
  • Yayın Listesi,
  • (2) iki adet fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı sureti,
  • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),
  • Yabancı Dil Belgesi
  • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Yayın Dosyası

  • Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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ankara müzik güzel sanatlar üniversitesi personel alım ilanı
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