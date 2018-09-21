Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alım İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 1 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan şöyle;
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
- Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Dr.Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.
***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru Dosyası;
- Başvuru dilekçesi,
- Özgeçmiş,
- Yayın Listesi,
- (2) iki adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı sureti,
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),
- Yabancı Dil Belgesi
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,
2) Yayın Dosyası
- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)
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