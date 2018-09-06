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Amasya Üniversitesi Naklen Atama İle Avukat Alım İlanı

Amasya Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanda Naklen Atama İle Avukat Alımı yapacağını duyurdu.

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Amasya Üniversitesi Naklen Atama İle Avukat Alım İlanı

Amasya Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanda Naklen Atama İle Avukat Alımı yapacağını duyurdu.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:16
Amasya Üniversitesi Naklen Atama İle Avukat Alım İlanı

Amasya Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanda Naklen Atama İle Avukat Alımı yapacağını duyurdu.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN NAKLEN ATAMA İLE AVUKAT ALIM İLANI ŞÖYLE;

Üniversitemiz Rektörlüğü Hukuk Müşavirliğinde görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74. maddesi gereğince, Kamu Kurumlarından naklen atama ile "AVUKAT" alımı yapılacaktır.

Başvuruların ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir.

Postada geciken evraklar işleme alınmayacaktır.

KADRO UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

AVUKAT

6

1

Başvuru Adresi: Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Akbilek Mah. Hakimiyet Cad. No:4/3 Merkez/AMASYA

Son Başvuru Tarihi: 20/09/2018

İletişim: 0358 211 50 50

İSTENİLEN BELGELER

  • Başvuru Dilekçesi
  • Özgeçmiş
  • Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
  • Avukatlık Ruhsatnamesi (Onaylı)
  • Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)
  • Hizmet Belgesi (Onaylı)

BAŞVURU ŞARTLARI

Kamu Kurumlarında Avukat kadrosunda görev yapıyor olmak,

Hakkında devam eden adli - idari soruşturması veya kesinleşen cezası bulunmamak, Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 06.09.2018 12:31
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