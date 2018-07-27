Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde Amasya Üniversitesi'nin akademik personel alımı yapacağına dair bir ilan yayımlandı. Amasya Üniversitesi'nin alım yapacağı akademik personel ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan “Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Doçent kadrolarına başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı’na şahsen, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. (Bu ilanımız 27.07.2018 tarih ve 30491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Doçent kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha jüri dosyasını (1 takım dosya, 4 adet CD) ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha jüri dosyasını (1 takım dosya, 4 adet CD) ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Dilekçe ve Ekleri

Başvuru dilekçesi http://pdb.amasya.edu.tr/formlar.aspx adresinden temin edilecektir. Fotoğraf (4 adet) Özgeçmiş Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık ve Doçentlik Belgeleri (Kurum dışı müracaatlarda noter onaylı) 5- Yabancı Dil Belgesi

Yayın listesi Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurumdışı müracaatlarda) 9- Nüfus cüzdanı fotokopisi

10-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet Fotoğraflı, Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) ( http://pdb.amasya.edu.tr/formlar.aspx )

AFPA Formu ( http://afpa.amasya.edu.tr/ )

Jüri Dosyası

Özgeçmiş Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi 3- Yayın Listesi ve Yayınlar