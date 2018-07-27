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Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde Amasya Üniversitesi'nin akademik personel alımı yapacağına dair bir ilan yayımlandı. Amasya Üniversitesi'nin alım yapacağı akademik personel ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde Amasya Üniversitesi'nin akademik personel alımı yapacağına dair bir ilan yayımlandı. Amasya Üniversitesi'nin alım yapacağı akademik personel ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

27 Temmuz 2018 Cuma 08:35
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde Amasya Üniversitesi'nin akademik personel alımı yapacağına dair bir ilan yayımlandı. Amasya Üniversitesi'nin alım yapacağı akademik personel ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine  2547  Sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  23.  ve  24.  maddeleri,  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan “Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Doçent kadrolarına başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı’na şahsen, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. (Bu ilanımız 27.07.2018 tarih ve 30491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

  1. Doçent kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha jüri dosyasını (1 takım dosya, 4 adet CD) ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.
  1. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha jüri dosyasını (1 takım dosya, 4 adet CD) ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.
  1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  1. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Dilekçe ve Ekleri

  1. Başvuru dilekçesi http://pdb.amasya.edu.tr/formlar.aspx adresinden temin edilecektir.
  2. Fotoğraf (4 adet)
  3. Özgeçmiş
  4. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık ve Doçentlik Belgeleri (Kurum dışı müracaatlarda noter onaylı) 5- Yabancı Dil Belgesi
  1. Yayın listesi
  2. Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi
  3. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurumdışı müracaatlarda) 9- Nüfus cüzdanı fotokopisi

10-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet Fotoğraflı, Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) ( http://pdb.amasya.edu.tr/formlar.aspx )

  1. AFPA Formu ( http://afpa.amasya.edu.tr/ )

Jüri Dosyası

  1. Özgeçmiş
  2. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi 3- Yayın Listesi ve Yayınlar

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / PROGRAM

ÜNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Azo boyar maddeler, imin ve formazan bileşikleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Doçent

1

1

Faz    dağılımlı    kuyruk    sistemleri     üzerinde çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

1

Bid'at ehli üzerine çalışmaları olmak.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doçent

1

1

In vivo ve In vitro şartlarda genotoksikolojik çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

1

1

Schwarz lemması üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Biyomedikal

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Epileptik nöbet algılama ve kestirilme üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Pürüzlü     yüzeylerin     optimizasyonu    üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Yer kimliği üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Türkiye-Azerbaycan-İran     ilişkileri        üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İnvaziv meme karsinomları üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Ebelik alanında doktora yapmış ve sentetik oksitosin üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tasarım MYO

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Uzaktan      eğitimde        performans       üzerine çalışmaları olmak.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO

Terapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Patojenlerin özelliklerinin hücre kültürü yöntemi ile incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.07.2018 10:32
Anahtar Kelimeler:
Amasya üniversitesiAkademik Personel
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