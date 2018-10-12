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Amasya Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı Yapacak!

Amasya Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 10 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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Amasya Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı Yapacak!

Amasya Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 10 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

12 Ekim 2018 Cuma 00:03
Amasya Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı Yapacak!

Amasya Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 10 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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