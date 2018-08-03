Aksaray Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!..

Aksaray Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi kamu personel alım ilanları sayfasında akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları şöyle;
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması zorunludur.
Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehber”ine göre düzenleyecekleri, Profesör kadrosu için 6 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile Doçent kadroları için 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte ilgili Dekanlıklara/Yüksekokullara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde şahsen yapabileceklerdir.
Süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
|
BİRİMİ
|
BÖLÜMÜ
|
ANABİLİM DALI/PRG.
|
UNVANI
|
ADETİ
|
AÇIKLAMA
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Üroloji
|
Prof. Dr.
|
1
|
Türk üroloji yeterlilik belgesi ve FEBU (Fellow of the Eurpoean of Urology) sertifikasına sahip olmak.
Fosfodiesteraz-5 inhibitörü grubu ilaçların ürinier system ve santral sinir sistemi üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Biyoloji
|
Moleküler Biyoloji
|
Doç. Dr.
|
1
|
Kanser moleküler biyolojisi mekanizmaları ve antikanser ilaç gelişimi konularında çalışmaları olmak.
|
Fizik
|
Katıhal Fiziği
|
Doç. Dr.
|
1
|
Yarı iletken yüzeylerin kuramsal modellemesi üzerine çalışmaları olmak.
|
Kimya
|
Fizikokimya
|
Doç. Dr.
|
1
|
İletkenpolimer, hidrojen eldesi ve karbondioksit indirgenmesi konularında çalışmaları olmak.
|
Tarih
|
Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
Tarih eğitimi ve öğretimi üzerine çalışmaları olmak.
|
İslami İlimler Fakültesi
|
Temel İslam Bilimleri
|
Hadis
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
Hadis alanında doktora yapmış olmak.
|
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat
İlmi
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak.
|
Arap Dili ve Belagati
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
Arap Dili ve Belagatı alanında doktora yapmış olmak.
|
Kelam ve İslam Mezhepleri
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
Kelam ve İslam Mezhepleri alanında doktora yapmış olmak.
|
İslam Hukuku
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
|
Tasavvuf
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
Tasavvuf alanında doktora yapmış olmak.
|
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
|
Yönetim Bilişim Sistemleri
|
Bilişim Sistemleri
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak. Biyomedikal görüntü işleme ve makine öğrenmesi konusunda çalışmaları
olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Türkçe ve Sosyal Bilgileri Eğitimi
|
Türkçe Eğitimi
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
Türkçe öğretmenliği lisans mezunu olmak. Türkçe ders kitaplarıyla ilgili çalışmaları olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Makine Mühendisliği
|
Konstrüksiyon ve İmalat
|
Doç. Dr.
|
1
|
Atık taşıt lastiklerinin geri kazanımı konusunda çalışmaları olmak.
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
1
|
Yapıştırma bağlantılarının yorulması konusunda çalışmaları olmak.