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Akdeniz Üniversitesi Personel Alacak

Akdeniz Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı ve kendi resmi web sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 5 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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Akdeniz Üniversitesi Personel Alacak

Akdeniz Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı ve kendi resmi web sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 5 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

07 Eylül 2018 Cuma 13:25
Akdeniz Üniversitesi Personel Alacak

Akdeniz Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı ve kendi resmi web sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 5 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan şöyle;

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

DOÇENT

1

1

Tefsirde akılcılık, Kur'an'a göre şahsiyet ve karakter

konularında yayınlanmış çalışmaları olmak

1-Böbrek ve Karaciğer naklinde deneyimli olmak,

2-Travma Cerrahisi konusunda en az 1 yıl süre ile

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

DOÇENT

1

1

yurtdışında çalışmış olmak,

3-Mikrocerrahi sertifikası olmak,

4-Hayvan Deneyi yapabilir sertifikası olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM

ZİHİN ENGELLİLER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Otizmli Çocuklarda Aile Eğitimi alanında çalışmalar

EĞİTİMİ

yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Çocuk Nörolojisi Yan dal uzmanlık belgesine sahip olmak.

HASTALIKLARI

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.09.2018 16:04
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akdeniz üniversitesi personel alacak
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