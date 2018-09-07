akdeniz üniversitesi personel alacak

Akdeniz Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı ve kendi resmi web sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 5 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan şöyle;

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olmak İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR DOÇENT 1 1 Tefsirde akılcılık, Kur'an'a göre şahsiyet ve karakter konularında yayınlanmış çalışmaları olmak 1-Böbrek ve Karaciğer naklinde deneyimli olmak, 2-Travma Cerrahisi konusunda en az 1 yıl süre ile TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ DOÇENT 1 1 yurtdışında çalışmış olmak, 3-Mikrocerrahi sertifikası olmak, 4-Hayvan Deneyi yapabilir sertifikası olmak. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM ZİHİN ENGELLİLER DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Otizmli Çocuklarda Aile Eğitimi alanında çalışmalar EĞİTİMİ yapmış olmak. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Çocuk Nörolojisi Yan dal uzmanlık belgesine sahip olmak. HASTALIKLARI

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