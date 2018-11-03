Akdeniz Üniversitesi 63 Öğretim Üyesi Alacak

Akdeniz Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 63 Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu. Akdeniz Üniversitesi Rektörülüğü tarafından istihdam edilmek üzer PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ pozisyonlarında personel alımı yapılacak.

Yayımlanan ilanda '' Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.'' ifadelerine yer verildi.

İlanla ilgili detaylara Akdeniz Üniversitesi'ne ait http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilirsiniz.