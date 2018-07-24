Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 9 Akademik Personel Alım İlanı

BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVANI A D E T D E R E C E BAŞVURU KOŞULU

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya/ Organik Kimya Anabilim Dalı Profesör 1 1 Organik Kimya alanında doktora yapmış ve doçent unvanı almış olmak. İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Türk Dili Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim/ Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 1 2 Okul Öncesi Dönem Fen Eğitimi ve İşbirlikli Öğrenme Yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya/ Biyokimya Anabilim Dalı Doçent 1 1 Biyokimya alanında doktora yapmış olmak ve Biyokimya alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi/ Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Resim Bölümü lisans mezunu olmak ve İslam Sanatları alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim/ Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 4 İlköğretim alanında doktora yapmış ve enerji tasarrufu davranışı ve motivasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji/ Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Medya Çalışmaları alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/ Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak.