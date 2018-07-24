Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 9 Akademik Personel Alım İlanı

Aüğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru tarihleri ve detayları şöyle;
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)
Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
|
BİRİMİ
|
BÖLÜM / ANABİLİM DALI
|
UNVANI
|
A D E T
|
D E R E C
E
|
BAŞVURU KOŞULU
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Kimya/ Organik Kimya Anabilim Dalı
|
Profesör
|
1
|
1
|
Organik Kimya alanında doktora yapmış ve doçent unvanı almış olmak. İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/ Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı
|
Profesör
|
1
|
1
|
Türk Dili Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Temel Eğitim/ Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
|
Doçent
|
1
|
2
|
Okul Öncesi Dönem Fen Eğitimi ve İşbirlikli Öğrenme Yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Kimya/ Biyokimya Anabilim Dalı
|
Doçent
|
1
|
1
|
Biyokimya alanında doktora yapmış olmak ve Biyokimya alanında doçent unvanı
almış olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Güzel Sanatlar Eğitimi/ Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
4
|
Resim Bölümü lisans mezunu olmak ve İslam Sanatları alanında doktora yapmış olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Temel Eğitim/ Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
4
|
İlköğretim alanında doktora yapmış ve enerji tasarrufu davranışı ve motivasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Sosyoloji/ Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
4
|
Medya Çalışmaları alanında doktora yapmış olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Tarih Bölümü/ Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak.
|
İslami İlimler Fakültesi
|
Temel İslam Bilimleri/ Fıkıh Anabilim Dalı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Fıkıh alanında doktora yapmış olmak.
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