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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 9 Akademik Personel Alım İlanı

Aüğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru tarihleri ve detayları...

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 9 Akademik Personel Alım İlanı

Aüğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru tarihleri ve detayları...

24 Temmuz 2018 Salı 09:38
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 9 Akademik Personel Alım İlanı

Aüğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru tarihleri ve detayları şöyle;

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

A D E T

D E R E C

E

BAŞVURU KOŞULU

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya/ Organik Kimya Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Organik Kimya alanında doktora yapmış ve doçent unvanı almış olmak. İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/ Türkçe Eğitimi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Türk Dili Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim/ Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

2

Okul Öncesi Dönem Fen Eğitimi ve İşbirlikli Öğrenme Yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya/ Biyokimya Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak ve Biyokimya alanında doçent unvanı

almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi/ Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Resim Bölümü lisans mezunu olmak ve İslam Sanatları alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim/ Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

İlköğretim alanında doktora yapmış ve enerji tasarrufu davranışı ve motivasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji/ Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Medya Çalışmaları alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü/ Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/ Fıkıh Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Fıkıh alanında doktora yapmış olmak.

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ağrı Ibrahim çeçen üniversitesi
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