Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102820
ALTIN
257.471
DOLAR
5.6354
STERLIN
6.9649
EURO
6.2670
Sevgilisini öldürüp beynini yedi
Meslekten ihraç edilen eski polis kendini astı
Ali Babacan'a ''Huzur Partisi'' çağrısı! İsim haklarını aldı...
Bakanlık Uyardı! Bunları Sakın Almayın...
Film Gibi Olay! Birbirine Dikilmiş Cesetler bulundu!

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alıyor! İşte başvuru Şartları!...

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzer 33 personel alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alıyor! İşte başvuru Şartları!...

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzer 33 personel alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:33
Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alıyor! İşte başvuru Şartları!...

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzer 33 personel alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Yayınlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.
2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul
edilecektir.
4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
5. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvurular 08:30 – 17:00 saatleri arasında kabul edilecektir.
6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
7. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 218 12 31

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
afyon kocatepe üniversitesi personel alıyor işte başvuru şartları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrasya Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Avrasya Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Marmara Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Marmara Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Altınbaş Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alıyor!
Altınbaş Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alıyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim