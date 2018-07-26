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Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

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Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:43
Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu bir takım fiziksel olarak dosya hazırlayacaklar. Adaylar yayın dosyasında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
  • DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu bir takım fiziksel olarak dosya hazırlayacaklar. Adaylar yayın dosyasında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
  • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu bir takım fiziksel olarak dosya hazırlayacaklar. Adaylar yayın dosyasında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği, (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır) Üniversitemiz ilgili birimlerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi  sunulmalıdır.
  • Erkek adayların askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. ( E-Devlet’ten alınabilir.)
  • Adli Sicil belgesini sunmaları gerekmektedir. ( E-Devlet’ten alınabilir.)
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
  • Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.

Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden (http://www.adanabtu.edu.tr) alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Rektörlük:0 322 455 00 00

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

ADETİ

KADRO

DERECESİ

İLAN AÇIKLAMA

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Profesör

1

1

Kabuk yapıların statik ve dinamik davranışlarının modellenmesi, analizi ve optimizasyonu

konularında çalışmaları bulunmak.

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Mühendislik yapılarının ve malzemelerin dinamik

davranışı konularında çalışmaları bulunmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Finansman

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

İşletme lisans ve doktora mezunu olmak; Finansal gelişme ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve finansal piyasalar konularında çalışmaları

bulunmak.

Pazarlama

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Pazarlama bilim dalında almış olmak; Sürdürülebilir tüketim, sürdürülebilir

üretim, reklamcılık ve sosyal pazarlama

konularında akademik çalışmaları bulunmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Mimarlık lisans ve doktora mezunu olmak; Tarihi yapıların yapısal analizi konularında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora

mezunu olmak; Karmaşık ağ sistemleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Biyomühendislik

Hücre ve Doku Mühendisliği

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Kimya Mühendisliği lisans ve Kimya veya Kimya Mühendisliği doktora mezunu olmak; Membran ve katalitik yüzeylerin moleküler modellenmesi

konularında çalışmaları bulunmak.

Hücre ve Doku Mühendisliği

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Biyoloji alanında lisans ve doktora mezunu olmak; İnsektisitler ve metal nanopartiküller konularında

çalışmaları bulunmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak; Zaman gecikmeli ve doğrusal

olmayan sistemlerin kontrolü konularında

çalışmaları bulunmak.

Telekomünikasyon

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak; Ses işleme ve konuşma tanıma

konularında çalışmaları bulunmak.

İnşaat

Mühendisliği

Yapı Malzemeleri

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak; Donatı aderansı konusunda

çalışmaları bulunmak.

Malzeme

Mühendisliği

Kompozit Malzemeler

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Metalürji Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak;

Havacılık ve/veya otomotiv kompozitleri

konularında çalışmaları bulunmak.

Metalürji

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Metalürji Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak; Metalik malzemeler konusunda çalışmaları

bulunmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Hukuk

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Uluslararası İlişkiler alanında doktora mezunu olmak; Uluslararası ilişkilerde güvenlik ve insan

hakları konusunda çalışmaları bulunmak.

Uluslararası İlişkiler

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Siyasi Tarih alanında doktora mezunu olmak; Doğu Avrupa tarihi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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