Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKADEMİK PERSONEL İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
- PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu bir takım fiziksel olarak dosya hazırlayacaklar. Adaylar yayın dosyasında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu bir takım fiziksel olarak dosya hazırlayacaklar. Adaylar yayın dosyasında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu bir takım fiziksel olarak dosya hazırlayacaklar. Adaylar yayın dosyasında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği, (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır) Üniversitemiz ilgili birimlerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.
- Erkek adayların askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. ( E-Devlet’ten alınabilir.)
- Adli Sicil belgesini sunmaları gerekmektedir. ( E-Devlet’ten alınabilir.)
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
- Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.
Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden (http://www.adanabtu.edu.tr) alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Rektörlük:0 322 455 00 00
|
BİRİM
|
BÖLÜM
|
ANABİLİM DALI
|
UNVAN
|
KADRO
ADETİ
|
KADRO
DERECESİ
|
İLAN AÇIKLAMA
|
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
|
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
|
Profesör
|
1
|
1
|
Kabuk yapıların statik ve dinamik davranışlarının modellenmesi, analizi ve optimizasyonu
konularında çalışmaları bulunmak.
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Mühendislik yapılarının ve malzemelerin dinamik
davranışı konularında çalışmaları bulunmak.
|
İşletme Fakültesi
|
İşletme
|
Finansman
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
İşletme lisans ve doktora mezunu olmak; Finansal gelişme ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve finansal piyasalar konularında çalışmaları
bulunmak.
|
Pazarlama
|
Doçent
|
1
|
1
|
Doçentlik unvanını Pazarlama bilim dalında almış olmak; Sürdürülebilir tüketim, sürdürülebilir
üretim, reklamcılık ve sosyal pazarlama
konularında akademik çalışmaları bulunmak.
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|
Mimarlık
|
Yapı Bilgisi
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Mimarlık lisans ve doktora mezunu olmak; Tarihi yapıların yapısal analizi konularında çalışmaları bulunmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Bilgisayar
Mühendisliği
|
Bilgisayar Donanımı
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora
mezunu olmak; Karmaşık ağ sistemleri konusunda çalışmaları bulunmak.
|
Biyomühendislik
|
Hücre ve Doku Mühendisliği
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Kimya Mühendisliği lisans ve Kimya veya Kimya Mühendisliği doktora mezunu olmak; Membran ve katalitik yüzeylerin moleküler modellenmesi
konularında çalışmaları bulunmak.
|
Hücre ve Doku Mühendisliği
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Biyoloji alanında lisans ve doktora mezunu olmak; İnsektisitler ve metal nanopartiküller konularında
çalışmaları bulunmak.
|
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
|
Kontrol ve Kumanda Sistemleri
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak; Zaman gecikmeli ve doğrusal
olmayan sistemlerin kontrolü konularında
çalışmaları bulunmak.
|
Telekomünikasyon
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak; Ses işleme ve konuşma tanıma
konularında çalışmaları bulunmak.
|
İnşaat
Mühendisliği
|
Yapı Malzemeleri
|
Doçent
|
1
|
1
|
İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak; Donatı aderansı konusunda
çalışmaları bulunmak.
|
Malzeme
Mühendisliği
|
Kompozit Malzemeler
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Metalürji Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak;
Havacılık ve/veya otomotiv kompozitleri
konularında çalışmaları bulunmak.
|
Metalürji
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Metalürji Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak; Metalik malzemeler konusunda çalışmaları
bulunmak.
|
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|
Uluslararası İlişkiler
|
Uluslararası Hukuk
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Uluslararası İlişkiler alanında doktora mezunu olmak; Uluslararası ilişkilerde güvenlik ve insan
hakları konusunda çalışmaları bulunmak.
|
Uluslararası İlişkiler
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
1
|
3
|
Siyasi Tarih alanında doktora mezunu olmak; Doğu Avrupa tarihi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
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