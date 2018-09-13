7 Özel Üniversite Çok Sayıda Personel Alımı Yapıyor!..

Her üniversitenin kendine göre belirlediği başvuru şartları bulunuyor. Başvuru yapmak siteyen adaylar her üniversitenin özel ilanında yer alan detayları incelemesi gerekmektedir.
İşte personel alımı yapan üniversiteler;
|Üniversitenin Adı
|Profesör
|Doçent
|Öğr.Üyesi
|İlanın Detayları
|İstanbul Yeditepe Üniversitesi
|2
|1
|7
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|İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
|2
|İlana Ulaşmak İçin tıklayınız
|İstanbul Okan Üniversitesi
|17
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|İstanbul Beykent Üniversitesi
|6
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|İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
|41
|İlana Ulaşmak İçin tıklayınız
|Antalya Akdeniz Üniversitesi
|2
|2
|2
|İlana Ulaşmak İçin tıklayınız
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|1
|1
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|Toplamlar
|5
|4
|75
|Toplam 84 Personel Alımı
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