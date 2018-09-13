7 Özel Üniversite Çok Sayıda Personel Alımı Yapıyor!..

7 Özel üniversite yayımladıkları ilanlar ile personel ihtiyaçlarını karşılmaya çalışıyor. KPSS Cafe olarak özel üniversitelerin yayınladığı ilanları derledik. Hangi üniversiteler personel alımı yapıyor, hangi pozisyonlara kaç personel alımı yapıyor. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.