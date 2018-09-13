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7 Özel Üniversite Çok Sayıda Personel Alımı Yapıyor!..

7 Özel üniversite yayımladıkları ilanlar ile personel ihtiyaçlarını karşılmaya çalışıyor. KPSS Cafe olarak özel üniversitelerin yayınladığı ilanları derledik. Hangi üniversiteler personel alımı yapıyor, hangi pozisyonlara kaç personel alımı yapıyor. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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7 Özel Üniversite Çok Sayıda Personel Alımı Yapıyor!..

7 Özel üniversite yayımladıkları ilanlar ile personel ihtiyaçlarını karşılmaya çalışıyor. KPSS Cafe olarak özel üniversitelerin yayınladığı ilanları derledik. Hangi üniversiteler personel alımı yapıyor, hangi pozisyonlara kaç personel alımı yapıyor. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

13 Eylül 2018 Perşembe 19:01
7 Özel Üniversite Çok Sayıda Personel Alımı Yapıyor!..

Her üniversitenin kendine göre belirlediği başvuru şartları bulunuyor. Başvuru yapmak siteyen adaylar her üniversitenin özel ilanında yer alan detayları incelemesi gerekmektedir.

İşte personel alımı yapan üniversiteler;

Üniversitenin Adı Profesör Doçent Öğr.Üyesi İlanın Detayları
İstanbul Yeditepe Üniversitesi 2 1 7 İlana Ulaşmak İçin tıklayınız
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2 İlana Ulaşmak İçin tıklayınız
İstanbul Okan Üniversitesi 17 İlana Ulaşmak İçin tıklayınız
İstanbul Beykent Üniversitesi 6 İlana Ulaşmak İçin tıklayınız
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 41 İlana Ulaşmak İçin tıklayınız
Antalya Akdeniz Üniversitesi 2 2 2 İlana Ulaşmak İçin tıklayınız
İstanbul Medipol Üniversitesi 1 1 İlana Ulaşmak İçin tıklayınız
Toplamlar 5 4 75 Toplam 84 Personel Alımı

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.09.2018 19:12
Anahtar Kelimeler:
özel üniversite çok sayıda personel alımı yapıyor
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