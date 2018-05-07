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5 Üniversiteye Rektör Alımı İçin Başvurular Başladı

YÖK tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 5 üniversiteye rektörü ataması için başvuruların alınacağı belirtildi.

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5 Üniversiteye Rektör Alımı İçin Başvurular Başladı

YÖK tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 5 üniversiteye rektörü ataması için başvuruların alınacağı belirtildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:29
5 Üniversiteye Rektör Alımı İçin Başvurular Başladı

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bir duyuru yayımlandı.

YÖK resmi sayfasında yayımlanan duyuruda 5 üniversiteye rektör alımı yapılacağı belirtildi. Yayımlanan duyuruda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacağı bildirildi.

Yayımlanan duyuru şu şekilde;

1. 18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi", "Gebze Teknik Üniversitesi", "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi", "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi" ve "Sakarya Üniversitesi"ne rektör ataması yapılacaktır.

2. Başvurular 07.05.2018 tarihinden 18.05.2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılacaktır.

3. Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda;

ARANAN ŞARTLAR

a) "Profesör" olarak en az üç yıl görev yapmış olmak,

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak,

c) Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak,

şartları aranacaktır.

4. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir.

5. Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır.

6. Adaylar sadece 1 (bir) üniversitenin rektörlüğü için başvurabilirler.

Not: Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, " rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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