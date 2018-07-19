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14 Üniversite 337 Personel Alacak!..

Türkiye'de isimlerini duyurmayı başarmış ve kendi alanlarına göre başarılara imza atmış 14 üniversite tam 337 personel alımı yapacak. Üniversitelerin yayımladığı ilanları derleyerek başvurmak isteyen adaylar için daha kolay ve anlaşılır bir hale getiren KPSS Cafe üniversitelerin alım yapacağı ilanlarını detaylarını paylaşıyor.

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14 Üniversite 337 Personel Alacak!..

Türkiye'de isimlerini duyurmayı başarmış ve kendi alanlarına göre başarılara imza atmış 14 üniversite tam 337 personel alımı yapacak. Üniversitelerin yayımladığı ilanları derleyerek başvurmak isteyen adaylar için daha kolay ve anlaşılır bir hale getiren KPSS Cafe üniversitelerin alım yapacağı ilanlarını detaylarını paylaşıyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:16
14 Üniversite 337 Personel Alacak!..

Türkiye'de isimlerini duyurmayı başarmış ve kendi alanlarına göre başarılara imza atmış 14 üniversite tam 337 personel alımı yapacak. Üniversitelerin yayımladığı ilanları derleyerek başvurmak isteyen adaylar için daha kolay ve anlaşılır bir hale getiren KPSS Cafe üniversitelerin alım yapacağı ilanlarını detaylarını paylaşıyor.

Tam 14 üniversite 337 personel alacak. Öğretim üyesi, profesör, doçent, hemşire, iç denetçi gibi çeşitli alanlarda personel alımı yapacaklar. İlanların detaylarına geçmeden önce bir özet tablo sunalım.

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fakülte ve Yüksekokullara Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Detaylar için tıklayınız...

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Anabilim ve Sanat Dalları'na Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Detaylar için tıklayınız...

UFUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fakülte ve Yüksekokullara Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Detaylar için tıklayınız...

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ Anabilim Dalları'na Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Detaylar için tıklayınız...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Anabilim ve Sanat Dalları'na Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Detaylar için tıklayınız...

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Detaylar için tıklayınız...

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 17.07.2018 tarih ve 30481 sayılı RG’de yayımlanan ilanın düzeltmesidir.

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BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fakülte ve Yüksekokullara Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Detaylar için tıklayınız...

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fakülte ve Yüksekokullara Öğretim Üyeleri alınacaktır.

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GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Bilimleri Fakültesine Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır.

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YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fakülte ve Yüksekokullara Öğretim Üyeleri alınacaktır.

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DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç denetçi alınacaktır.

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ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğretim Üyeleri alınacaktır.

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YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sözleşmeli personel (hemşire) alınacaktır.

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Son Güncelleme: 19.07.2018 10:38
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