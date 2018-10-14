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10 Kamu Kurumu ve Üniversite Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Birçok kamu kurumu, kamu kuruluşu ve üniversite Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanlar ile sözleşmeli memur alımı (kamu personeli alımı) yapıyor. Daha önce tek tek haberleştirdiğimiz bu kamu personeli alım ilanlarını bir araya topladık. Başvuru şartları ve aranan nitelikler gibi tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

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10 Kamu Kurumu ve Üniversite Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Birçok kamu kurumu, kamu kuruluşu ve üniversite Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanlar ile sözleşmeli memur alımı (kamu personeli alımı) yapıyor. Daha önce tek tek haberleştirdiğimiz bu kamu personeli alım ilanlarını bir araya topladık. Başvuru şartları ve aranan nitelikler gibi tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

14 Ekim 2018 Pazar 21:59
10 Kamu Kurumu ve Üniversite Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Birçok kamu kurumu, kamu kuruluşu ve üniversite Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanlar ile sözleşmeli memur alımı (kamu personeli alımı) yapıyor. Daha önce tek tek haberleştirdiğimiz bu kamu personeli alım ilanlarını bir araya topladık. Başvuru şartları ve aranan nitelikler gibi tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

HERGÜN YENİ İLANLAR YAYIMLANIYOR

Devlet Personel Başkanlığı (DPB)'nin resmi internet sitesi üzerinden her geçen gün birçok kamu personeli, memur ve sözleşmeli personel alımı ile ilgili yeni bir ilanlar yayımlanıyor. Son yayımlanan ilanlara bakıldığı zaman 10 kamu Kurumu ve Üniversite'de görevlendirilmek üzere yüzlerce sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacak. 

İLANLARA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlarda genel şartlar ve özel şartlar bulunuyor. Genel şartlar her ilan için hemen hemen aynı iken özel şartlar her ilanda değişiklik göstermektedir. Bu yüzden ilanlara başvuru yapmadan önce her ilanının başvuru kılavuzunda yer alan özel şartlar, aranan nitelikler, başvuru tarihi, sınav, sınav zamanı, sınav konuları gibi önemli detayları incelemek son derece önemlidir.

Bu çerçevede bakılacak olursa adaylardan 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile bir ilişkisi olmamak, 8 yaşından büyük olmak, Verilecek işi yapmaya veya çalışmaya engel olacak bir sağlık probleminin olmaması, sağlık raporu ile sağlık sorununun olmadığını belgelemek ve yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartları aranıyor.

Özel olarak ise, bazı kamu kurumları Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramaktadırar. Buna göre 2016, 2017 veya 2018 yıllarında Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSS (P94), Lisans Mezunları için KPSS(P3) ve Ön Lisans mezunları için KPSS(P93) puan türünden puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca kurum tarafından ilan edilen pozisyona göre adaylardan pozisyonuna göre eğitim şartı da aranmaktadır. Bu bilgiler ilanların detaylarında alım yapılacak pozisyona göre belirtiliyor.

HANGİ KURUMLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK?

10 Kamu Kurumu ve Üniversite toplamda 261 kişilik boş kadro ile sözleşmeli kamu personeli (sözleşmeli memur alımı) alımı gerçekleştirecek.. Alım yapacak kamu kurumları Devlet Personel Başkanlığı tarafından duyurulmuş olup kurumlar aşağıdaki gibidir;

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İlanı için Tıklayınız.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi SÃ¶zleÅŸmeli Memur AlÄ±m Ä°lanÄ± YayÄ±mlandÄ±!..

Devlet hava Meydanları İlanı için Tıklayınız.

DHMÄ° KPSS 70 Puanla Ã‡ok SayÄ±da Personel AlÄ±mÄ± Yapacak!..

Balıkesir Üniversitesi İlanı için Tıklayınız.

BalÄ±kesir Ãœniversitesi SÃ¶zleÅŸmeli SaÄŸlÄ±k Personeli AlÄ±mÄ± YapÄ±yor

Türkiye Su Enstitüsü İlanı için Tıklayınız.

TÃ¼rkiye Su EnstitÃ¼sÃ¼ SÃ¶zleÅŸmeli Uzman Memur AlÄ±mÄ± YapÄ±yor!

Bülent Ecevit üniversitesi İlanı için Tıklayınız.

BÃ¼lent Ecevit Ãœniversitesi En Az Lise Mezunu SaÄŸlÄ±k Personeli AlÄ±mÄ±

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlanı için Tıklayınız.

SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi BiliÅŸim Personeli Alacak!

Astana Büyükelçiliği İlanı için Tıklayınız.

Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Personel AlÄ±m Ä°lanÄ± YayÄ±mlandÄ±!

Selçuk Üniversitesi İlanı için Tıklayınız.

SelÃ§uk Ãœniversitesi SÃ¶zleÅŸmeli SaÄŸlÄ±k Personeli Alacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi İlanı için Tıklayınız.

Devlet Opera ve Balesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KPSS'siz En Az Ä°lkokul Mezunu 1 SÃ¶zleÅŸmeli Personel Alacak

Kırıkkale Üniversitesi İlanı için Tıklayınız.

KÄ±rÄ±kkale Ãœniversitesi En Az Lise Mezunu SÃ¶zleÅŸmeli SaÄŸlÄ±k Personeli Alacak!

Yeni ilanlardan anında haberdar olmak için cep telefonu uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Cep telefonu uygulamalarımızı indirmek için telefonunuzun uygulama mağazında girip arama bölümüne KPSS CAFE yazıp yükle/indir butonuna basmanız yeterlidir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.10.2018 22:41
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